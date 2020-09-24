Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı tedavisinde ameliyat hangi durumlarda yapılır?

Toplumda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında bel fıtığı geliyor. Obezite, hareketsizlik, sigara kullanımı, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili faktörler, bel fıtığı için risk faktörleri olarak kabul ediliyor. Bel fıtığının çok sık görülen bir rahatsızlık olduğuna işaret eden uzmanlar, sadece yaklaşık yüzde 2 – 2.5 civarında hastanın ameliyat edildiğini ve fizik tedaviden sonuç alınmaması durumunda MR sonuçlarına göre cerrahi operasyon uygulandığını belirtiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Uzm. Dr. Salih Aydın, toplumda sık görülen bel fıtığına yol açan nedenler ve tedavi süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

BEL FITIĞINDA İLK TERCİH FİZİK TEDAVİ

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Uzm. Dr. Salih Aydın, erişkinlerin yüzde 80’inin yaşamları boyunca en az 1 kez bel bölgesindeki ağrıdan yakındığını belirterek şunları söyledi:

“Toplumda iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında bel fıtığı geliyor. Bel fıtığı için risk faktörleri arasında da özellikle obezite, hareketsizlik, sigara kullanımı, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili durumlar yer alıyor. Bel fıtığı çok sık görülen bir hastalıktır ancak biz hastaların hepsini ameliyat etmiyoruz, cerrahi operasyon uyguladığımız hastaların oranı yaklaşık yüzde 2 – 2.5 civarında. Bel fıtığında hekimin muayenesi ve yapılacak nöroradyolojik incelemelerin yani MR tetkiklerinin önemi büyük. Tanıyı koyduktan sonra öncelikle yatak istirahati, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlarla ve başlangıçta fizik tedavi gibi alınan bu önlemlerle hastayı rahatlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu önlemlere karşı bacaklardaki ağrı geçmezse, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü devam ederse o zaman filmle birlikte hastayı değerlendirip ameliyat kararını alıyoruz.”