Bel fıtığı nedir? Bel fıtığında nelere dikkat etmeliyiz? Bel fıtığı tedavi edilebilir mi?

Diskin fıtıklaşmasının altında yatan temel patoloji arka kısmında yer alan halka şeklindeki bağ yapısının yırtılması ve içerisindeki yapının bu açıklıktan kanal içine doğru hareket etmesidir. Bazı ani hareketler ve zorlamalar bel fıtığına yol açabilir. Özellikle ağır kaldırmak bel omurları üzerinde büyük bir baskı meydana getirebilir ve bu durum sonucunda fıtıklaşma oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır. Dr. Dinçer Erdinç konu hakkında bilgiler verdi.

BEL FITIĞI TEDAVİSİ

Zannedilenin aksine, Bel fıtığı vakalarının sadece %5’i gerçekten ameliyatlıktır. Bu demek ki % 95’i ameliyatsız tedavi yöntemleriyle iyileşebilir.

Kişiye özel bütüncül yaklaşımla hastaya özel tamamlayıcı terapi Kombinasyonlarıyla, bel fıtığı vakalarında gün geçtikçe çok daha başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Patlamış veya yerinden taşarak sinir köküne basan fıtık bölgesinin büzüştürülmesini ve böylece sinir basısının ortadan kaldıran yeni tedavi sistemleri sayesinde çok sayıda bel fıtığı hastası sağlığına kavuşmaktadır.

Bu yöntemler mutlaka GETAT eğitimi almış Bakanlık yetkili Tıp hekimleri tarafından uygulanmalıdır.



