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Bel Fıtığı ve Korunma Yolları adlı kitap raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Nöroşirürji uzmanı Doç.

Bel Fıtığı ve Korunma Yolları adlı kitap raflarda

Nöroşirürji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’ın ‘Bel Fıtığı ve Korunma Yolları’ adlı kitabı kitapçılarda.
Nöroşirürji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’ın, ‘Bel Fıtığı ve Korunma Yolları’ adlı kitabı, Turay Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. 1997 yılında ilk baskısını yapan eser, 16. baskısıyla yayımda. Başlıca iki bölümden oluşan eserin birinci bölümünde bel fıtığı hakkında bilgiler yer alırken ikinci bölümünde ise belin sağlıklı kalabilmesi için günlük hayatın hemen hemen tamamını kapsayacak tarzda tavsiyeler bulunmaktadır.
Bel sağlığı konusunda uzun yılları kapsayan tecrübelerini özet halinde sunan yazar, eserde basit ve insanların kolayca anlayabileceği sâde bir dil ve anlatım tarzı kullanmıştır. Eski baskılara ilave olarak ‘Dar Kanal Ameliyatında Yeni Teknikler’ ve ‘Bel Sağlığı için 100 Tavsiye’ bölümleri de eserde yer almaktadır.
Bel fıtığının tanımından tarihçesine, tedavi sürecinden bel sağlığı için tavsiyelere birçok bilgiyi edinebileceğimiz eser, evrensel bir nitelik taşıyor.

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