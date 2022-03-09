Bel fıtığını ameliyatsız çözmek mümkün

Bel fıtığı, omurgalar arasında bulunan disklerin ağır kaldırma, düşme, zorlama sonucu kayması veya yırtılmasından dolayı meydana gelir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, ağır kilo, çok doğum da bel fıtığına neden olan etkenler arasındadır. Bel fıtığı çok ciddi ağrılar yaratarak kişinin hareket etmesinde zorluk çıkartmaktadır. Tedavi yönteminin genellikle ameliyat olmasının düşünülmesi hastalarda tedirginlik yaratır. Nokta atışı tedavisi ile bel fıtığından ameliyatsız bir şekilde kurtulmak mümkün olabilir.

TANI KONAN HER 10 KİŞİDEN SADECE BİRİNDE AMELİYAT GEREKLİDİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, bel fıtığı tanısı alan her 10 kişiden sadece birinin öncelikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek halk arasında “Nokta Atış Tedavisi” olarak bilinen transforaminal epidural enjeksiyon yöntemiyle ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ameliyat ihtiyacı olmayan ancak yoğun ağrı çeken kişilerde uygulanan bu girişimsel ağrı tedavi yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Alper Alabulut, “Acil ameliyat gerektirmeyen ancak şiddetli ağrılar nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalara uygulanan bu yöntemde hastaların büyük kısmı uygulamanın hemen ardından bel ağrılarından ve bel fıtığı şikâyetlerinden uzaklaştırıyor” diyor.

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ BEL VE BACAK AĞRISI

Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki kıkırdak; ağır kaldırma, uzun süre aynı pozisyonda kalma, zorlanma, düşme, fazla kilo ve çok sayıda doğum gibi nedenlere bağlı olarak yerinden kaydığında omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırıyor. Bu durum da bel ve bacak ağrısı, bacakta uyuşma ve kalça üzerinde ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren bel fıtığına neden oluyor.

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ TERCİH EDİLEBİLİR

Bel fıtığı tedavisinin cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Alper Alabulut, “Ameliyat gerektirmeyen hasta grubunun büyük çoğunluğu istirahat, egzersiz ve ağrı kesici tedaviler ile şikayetler gideriliyor. Ancak bazı hastalarda cerrahi dışı bu tedavilere direnç görülüyor. Özellikle kısa süreli ilaç tedavisine yanıt alınamayan veya yaşam kalitesini bozacak düzeyde şiddetli ağrıları olan hastalarda, ameliyat gereksinimi ötelenebilir durumda ise girişimsel ağrı tedavileri tercih edilebilir.”

İŞLEM 10 DAKİKA SÜRÜYOR VE AĞRI HİSSEDİLMİYOR

Halk arasında “Nokta Atış Tedavisi” olarak bilinen Transforaminal Epidural Enjeksiyon yönteminin bel fıtığı tedavisinde en sık kullanılan girişimsel ağrı tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Alper Alabulut, uygulama hakkında “Kişiye özel hazırlanan ilaç kombinasyonları, spinal sinirin omurgadan çıktığı delikten bir iğne ile girilerek ağrının olduğu bölgeye uygulanır. Transforaminal epidural enjeksiyon, steril ortam gerektirdiğinden ameliyathane şartlarında yapılır. İşleme özel röntgen cihazlarının altında yaklaşık 10 dakika süren uygulamada hastanın uyutulmasına gerek olmaz. İşlemde ağrı da duyulmaz” diye bilgi veriyor.

TEDAVİ HIZLI SONUÇ VERİYOR

Nokta atış tedavisi, hızlı sonuç vermesi nedeniyle de tercih ediliyor. Çoğu hastada işlemden hemen sonra tüm şikayetlerin geçtiğini anlatan Dr. Alper Alabulut, “Tedavi için seçilmiş hastalarda erken dönem olumlu geri bildirimler yüzde 97, uzun dönem (6-12 ay) geri bildirimler ise yüzde 85 düzeyindedir. Ayrıca gereken durumlarda elektrotermal-radyofrekans tedavilerinin hem eklemlere hem de fıtık dokusuna uygulanabilir” diyor.

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞ HASTALARDA DA UYGULANIYOR

Bel fıtığı, daha önceden ameliyatla tedavi edilmiş olsa bile yineleme riski bulunan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu nedenle nokta atış tedavisinin hem yineleyen hem de dirençli ağrı durumlarında uygulanabileceğini kaydeden Dr. Alper Alabulut, sözlerini “Bu hastalarda da yaşam konforunu artıran girişimsel ağrı tedavi teknikleri tercih ediliyor. Nokta atış tedavisini özel ilaçlar ile kombine ederek ‘adezyolizis’ denilen tekniği uyguluyoruz” diye tamamlıyor.



