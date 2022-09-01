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Bel kalınlığı arttıkça tehlike artıyor! Fazlalıklar kalp hastalığı için büyük risk

01.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bel bölgesinde biriken yağların sadece kilo anlamında değil kalp sağlığı olarak da ciddi tehlike yarattığı ortaya çıktı. Bel bölgesinde biriken her fazladan iki buçuk santimin kalp yetmezliği riskini yüzde 11 artırdığı bulundu. Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, göbek çevresindeki fazla kiloların toplam ağırlıktan çok daha önemli olduğunu buldular.

Bel kalınlığı arttıkça tehlike artıyor! Fazlalıklar kalp hastalığı için büyük risk

Araştırmalar, beldeki her fazla santimin kalp yetmezliği riskini yüzde 11 artırdığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, göbek çevresindeki fazla kiloların toplam ağırlıktan çok daha önemli olduğunu buldular. 40 ila 70 yaşları arasındaki yetişkinlere ilişkin sağlık verilerinin analizi, bir kişinin kütlesini ve boyunu ölçen vücut kitle indeksi (BMI) gibi diğer obezite ölçümlerine göre ağırlık çevresinin en büyük risk faktörü olduğunu göstermiştir.

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ÇALIŞMA 13 YIL SÜRDÜ

13 yıllık çalışma boyunca, bel bölgesindeki her santimetrede kalp krizi ve kalp durması riski yüzde dört arttı. Sağlık uzmanları, herkesin organlarının çevresinde tehlikeli yağ birikip birikmediğini kontrol etmek için her yıl kendilerini ölçmesi gerektiğini söylüyor. Baş araştırmacı Dr. Ayodipupo Oguntade şunları söyledi: "İnsanların gövdelerinde taşıdıkları yağ miktarı, vücut şişmanlığını ve kardiyovasküler riski takip etmede daha önemlidir."

ÜÇ YETİŞKİNDEN İKİSİ AŞIRI KİLOLU

Viseral yağ dokusunun (karın bölgesindeki organların etrafındaki yağ) çok aktif olduğunu ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilecek birçok inflamatuar faktör içerdiğini biliniyor.

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BEL KALINLIĞI ARTTIKÇA RİSK ARTIYOR

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Barselona'daki yıllık toplantısında sunulan araştırma, en büyük bellere sahip olanların kalp yetmezliğine yakalanma olasılığının 3,21 kat daha fazla olduğunu söyledi. Ve en kötü bel-kalça oranı ölçümüne sahip olanlar, daha zayıf olanlara göre 3,34 kat daha fazla risk altındaydı. Karşılaştırıldığında, BMI için en yüksek beşte birlik gruptakiler, en düşüktekilere göre 2,65 kat daha fazla kalp yetmezliği riskine sahipti.


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Anahtar Kelimeler:
kalp hastalıkları
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