Bel kireçlenmesi nedir? Bel kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Bel kireçlenmesi, özellikle orta yaş ve daha yaşlı kişilerde görülen problemlerden biridir. İnsanların hayatına büyük oranda olumsuz etki gösteren bel kireçlenmesinden kurtulmanın yolları mevcuttur. Bel Kireçlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Kireçlenme her yaş grubunda görülebilir. 65 yaş üstü grupta daha çok rastlanılan bir sorundur. Belde kireçlenme problemine obezitenin artması, yaşın ilerlemesi gibi durumlar sebep olabilir. Bunların dışında genetik bir sorun olarak da görülebilir. Eğer ebeveynlerinizde kireçlenme problemi varsa sizde de bu problem nüksedebilir. Bel kireçlenme belirtileri, genellikle sinirlerin sıkışması nedeniyle oluşan ağrılarla başlar. Hasta ağrılar nedeniyle hareketlerini kısıtlamak zorunda kalır. Kişi günlük hayatta yaptığı hareketlerde zorlanır. Eğilme, kalkma, uzanma gibi eylemler ağrıdan dolayı kısıtlanır. Bu ağrı tam olarak belde gözükmeyebilir. Bele yakın yerlerde bacağa vuran kısımlarda da ağrı başlayabilir. Bel hastalıkları genellikle ilk belirtilerini bacakta ya da ayakta göstermeye başlar. Kireçlenme belirtileri de çoğu zaman bel fıtığı belirtileri gibi ayak parmaklarında kızarıklık ya da uyuşukluk şeklindedir. Bunun gibi belirtiler bel kireçlenmelerinin başlamasının sebebi olabilir. Bel kireçlenmesi belirtileri birçok şekilde kendini gösterir.

Bel Kireçlenmesi İçin Tedaviler Gelişen teknolojiyle beraber günümüzde birçok sağlık sorununa çeşitli çözüm yolları bulunmuştur. Öncelikle bu tarz bel sorunları ya da rahatsızlıklarının tedavisi için kesinlikle bir doktorla görüşüldükten sonra tedaviye başlanmalıdır. Gelişen teknolojinin de yardımıyla uzmanlar birçok farklı cihaz kullanarak hastaların sorunlarına çözüm bulmuşlardır. Bu çözümler genellikle hastane ortamında gerçekleştirilen tedavilerdir. İlaç tedavisi ve fizik tedavi dışında bireyler, bitkisel tedavilere de başvurur. Tedavinin bitkisel olması, ilaç ya da cerrahi tedaviyi gerektirmediği için sıklıkla tercih edilir. Bireyler, farklı organik çözüm yöntemi ile ağrılarından ve kireçlenme probleminden kurtulabilir. Bel Kireçlenmesi İçin Bitkisel Çözümler Var Mıdır? İlaç tedavileri ve uygulanan fizik tedaviler dışında bel kireçlenmesine bitkisel çözüm de bulunur. Bu yöntemi genellikle doktora gitmek istemeyen kişiler tercih eder. Aslında doktorlar da bitkisel çözüm yollarına çok uzak değildir. Bu nedenle profesyonel tedavi dışında bitkisel çözümler de günümüzde çok sık kullanılır. Bu yöntemler, sorunları olan hastalar için umut olur. İlaç kullanmadan sağlık problemlerine çözüm bulmak isteyen pek çok birey vardır. Buna bağlı olarak bitkisel tedaviler sıklıkla tercih edilir. Tabii ki bitkisel yollarla uygulanan tedaviler de doktorlara danışılarak uygulanmalıdır. Yan etkileri bulunan bitkisel tedaviler hastada başka sorunların çıkmasına yol açabilir. Bitkisel tedavilerin de diğer ilaçlar gibi yan etkileri vardır. Bunlar, hastada fark edilmemiş bir alerjiye yol açabilir ya da diğer ilaçların yan etkileri gibi kalp sıkışması, kızarıklık, bağırsak bozuklukları gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu nedenle bitkisel tedaviler de doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Kireçlenmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemi Modern çağın getirmiş olduğu yeni mesleklerin sebep olduğu rahatsızlıklar da bulunur. Günümüzde oturarak yapılan mesleklerin sayısı artmıştır. Bu nedenle bel kireçlenmesine ne iyi gelir sorusuyla çok sık karşı karşıya kalınır. Oturarak yapılan mesleklerde bel rahatsızlıkları daha sık ortaya çıkar. Her mesleğin kendine göre belli bir zorluğu vardır. Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlarla ilişkimiz artmış ve çoğu işimiz onlara bağlı hale gelmiştir. Özellikle bilgisayar kullanırken beli destekleyen koltukları tercih etmek gerekir. Aynı şekilde oturma pozisyonu da önemlidir. Dik oturmak, belirli aralıklarla işe ara verip beli esnetmek yarar sağlar. Bireylerin kendi başına uygulayabileceği yöntemlerden bir diğeri ise bel kireçlenmesine bitkisel tedavi yöntemidir. Bu yöntem genellikle bel çevresinde oluşan ağrılara iyi gelen bitkilerle ilgili bölgeye uygulanan bir tedavidir. Kireçlenmeye İyi Gelen Bitkiler Nelerdir? Kireçlenmeye iyi gelen bitkilerin başında okaliptüs, aloe vera, yeşilçay ve zencefil gelir. Bu bitkilerin bazıları ağrıyan yere sürülüp masaj yapılarak uygulanır. Bazıları ise ağız yoluyla alınarak ağrıların ve şişliklerin giderilmesi sağlanır. Birçok kişi tarafından uygulanan bu yöntemler genellikle işe yarar ve hastalar ağrı, şişlik gibi şikayetlerinden kurtulur. Bu bitkiler de doktorların onayıyla kullanılmalıdır. Çünkü bitkisel olarak sunulan çözümler farklı yan etkilere neden olabilir. Ayrıca piyasadaki her bitkisel karışım organik olmadığından gönül rahatlığı ile kullanamaz. Bu nedenle doktorunuzun onayını alarak bitkisel tedavileri kullanmalısınız. Yanlış tedavi sizi riske atabilir ve farklı sağlık sorunları yaşamanıza neden olabilir. Doktor gözetimi önemlidir ve her sağlık sorununda olması gerekir.