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Bel kuşağında 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Van’da beline sardığı kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirilen şahıs tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, havalimanı giriş noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı otomobilin sürücüsü İ.A.’nın üst aramasının yapıldı belirtildi.

Bel kuşağında 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van’da beline sardığı kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, havalimanı giriş noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı otomobilin sürücüsü İ.A.’nın üst aramasının yapıldı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan üst aramasında, uyuşturucu maddeyi taşımak amacıyla özel olarak hazırlanmış kuşağı bel bölgesine sarmak suretiyle toplam 1 kilo 336 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Bel kuşağında 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirildi

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