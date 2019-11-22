HABER

Bel kuşağındaki uyuşturucuya tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, beline taktığı özel yapım kuşakta uyuşturucu taşıyan A.A., otogarda yakalandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, beline taktığı özel yapım kuşakta uyuşturucu taşıyan A.A., otogarda yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başka şehirden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, çarşamba günü, Otobüs Terminali'nde A.A. adlı şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan A.A.'nın yapılan üst aramasında , uyuşturucuyu, beline taktığı özel yapım kuşakta taşıdığı ortaya çıktı. Kuşağın içinde 575 gram metamfetamin, 335 gram reçine esrar ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Eşyaları tutarak giden şahsın bulunduğu kamyonetin sürücüsüne cezaEşyaları tutarak giden şahsın bulunduğu kamyonetin sürücüsüne ceza
Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik (2)Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.