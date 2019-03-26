Bel ve boyun ağrısını giderecek yöntem

İSTANBUL, (DHA) -BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, radyofrekans ablasyon tedavi yönteminin özellikle bel ve boyun eklemlerine uygulanarak kronik ağrılı insanlara kalıcı rahatlama sağladığını söyledi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, radyofrekans ablasyon tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Yöntemin, beyne ağrı sinyalleri taşıyan sinir liflerini bloke eden minimal invaziv bir prosedür olduğunu belirten Op. Dr. Baykara, "Rizotomi olarak da adlandırılan radyofrekans ablasyon yöntemi, ağrı iletimini azaltmak veya durdurmak için cerrahi olmayan bir işlemdir. Radyofrekans dalgaları, ağrıya neden olan ve esasen ağrı sinyallerinin beyne iletimini ortadan kaldıran sinirlere etki eder.Bu en sık olarak kronik ağrı ve omurga eklemlerinden kaynaklanan ağrılar (spondiloz) ve kalça eklem tutulumu (sakroileit) gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Anında ağrıyı kesmesi, iyileşme süresinin çok kısa olması ve ameliyatsız işlem yapılması en önemli faydalarındandır" dedi.