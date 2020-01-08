Bel ve boyun fıtığına dikkat

Hareketsiz hayat tarzı ve çok oturarak çalışmanın bel ve boyun sağlığı için risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, akupunktur yönteminin de bel ve boyun fıtığı tedavisinde etkili olduğunu söylüyor.
Uzmanlar, belde ve bacakta dayanılmaz ağrılar, hareketlerde kısıtlılık, topallayarak yürüme, vücudun bir tarafa doğru yamuklaşmaya başlamış, çarpık hale gelmiş oluşu, bacaklarda uyuşmalar, kuvvet kaybı oluşmaya başlaması, hatta bacakta incelme başlamasının fıtık belirtisi olduğunu belirtiyor. Hareketsiz bir iş ve hayat tarzının bel için tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, çok oturarak çalışmanın ve şişmanlığın da bel sağlığı için risk oluşturduğunu söylüyor.
Rastgele hareketler yapmak risktir
Spor yapıyorum diye rastgele hareketler yapmanın, ağır şeyleri kaldırmaya çalışmanın, yanlış duruş ve oturuşların risk olduğunu kaydeden uzmanlar, huzursuz bir ortamda ve stres içinde yaşama, sigara ve alkol kullanmak, uzun süre otomobil sürmek, bedensel faaliyetlere ısınmadan başlamanın da çok bel ve boyun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.
Bacakların altına yastık koymak en iyi dinlenme şekli
Yatak istirahatinin önemine değinen uzmanlar, sert yatağın ve düzgün olmasına vurgu yaparak, sırtüstü uzanıp bacakların altına yastık koymanın en iyi dinlenme şekli olduğunu belirtiyor.
Akupunktur ve Bel boyun fıtığı tedavisi
Öte yandan akupunktur ile de bel ve boyun fıtığı tedavisi mümkün. Akupunktur yöntemiyle ilgili bilgi veren Dr. İsmail Maraş, “Akupunktur, ödem çözücü özelliği sayesinde, fıtıklaşma olan bölgelerde kıkırdak, doku ve çevresinde oluşan ödemi dağıtarak, bölgeyi rahatlatır, böylece o bölgelerde damarlar ve sinirlere yapılan baskıyı önler. Eklem yerlerinde bulunan tüm çapraz bağların ve bağ dokularını, lifleri kuvvetlendirir. Beyne ve vücudun tüm bölgelerine yeterli kan ve oksijen gitmesini sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini düzelterek şişkinlik, gaz, ekşime, kabızlık gibi birçok rahatsızlığı ortadan kaldırarak vücudun sindirim sistemini düzenler. Böylece vücut rahata erer, uykusuzluk, sabah yorgunluğu, hâlsizlik, stres gibi durumları da ortadan kaldırır. Hiçbir yan etkisi yoktur” dedi.
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