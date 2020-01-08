Bel ve boyun fıtığına dikkat

Hareketsiz hayat tarzı ve çok oturarak çalışmanın bel ve boyun sağlığı için risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, akupunktur yönteminin de bel ve boyun fıtığı tedavisinde etkili olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, belde ve bacakta dayanılmaz ağrılar, hareketlerde kısıtlılık, topallayarak yürüme, vücudun bir tarafa doğru yamuklaşmaya başlamış, çarpık hale gelmiş oluşu, bacaklarda uyuşmalar, kuvvet kaybı oluşmaya başlaması, hatta bacakta incelme başlamasının fıtık belirtisi olduğunu belirtiyor. Hareketsiz bir iş ve hayat tarzının bel için tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, çok oturarak çalışmanın ve şişmanlığın da bel sağlığı için risk oluşturduğunu söylüyor.

Rastgele hareketler yapmak risktir

Spor yapıyorum diye rastgele hareketler yapmanın, ağır şeyleri kaldırmaya çalışmanın, yanlış duruş ve oturuşların risk olduğunu kaydeden uzmanlar, huzursuz bir ortamda ve stres içinde yaşama, sigara ve alkol kullanmak, uzun süre otomobil sürmek, bedensel faaliyetlere ısınmadan başlamanın da çok bel ve boyun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.