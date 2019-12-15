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Belarus, Çin’den 500 milyon dolar kredi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

Rusya ile geçtiğimiz yıl doğal gaz fiyatı konusunda anlaşma sağlayamayan Belarus, Çin’den 500 milyon dolar kredi aldı.Belarus’un Rusya’dan daha uygun fiyatlı doğal gaz istemesi üzerine iki ülke arasında geçtiğimiz yıldan bu yana birçok konuda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Rusya ile geçtiğimiz yıl doğal gaz fiyatı konusunda anlaşma sağlayamayan Belarus, Çin’den 500 milyon dolar kredi aldı.
Belarus’un Rusya’dan daha uygun fiyatlı doğal gaz istemesi üzerine iki ülke arasında geçtiğimiz yıldan bu yana birçok konuda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Rusya ile Belarus arasındaki entegrasyon anlaşması üzerine henüz imzalar atılamamışken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın doğal gazda indirimine gitmemesi durumunda halkının menfaatleri doğrultusunda entegrasyon anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Lukaşenko yine gaz üzerinden indirim talep etmişti. Belarus’un Rusya üzerinden daha ucuz fiyatlı gaz talebinin henüz karşılık görmemesi üzerine farklı yollar denenmeye başlandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin’den 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı. Belarus’un krediyi onaylamasının ardından Rus basınında farklı iddialar ortaya atıldı. Rus basınında Rusya’nın Belarus’a 600 milyon dolar kredi önerisinde bulunduğunu fakat Belarus’un bu teklifi reddederek Çin’den kredi talebinde bulunduğu iddia edildi.

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