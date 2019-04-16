Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko Beştepe'de 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Belarus Cumhurba\u015fkan\u0131 Aleksandr Lukashenko\u2019yu, resmi t\u00f6renle Be\u015ftepe'de kar\u015f\u0131lad\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Kar\u015f\u0131lamadan genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER En yak\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00fcvey annesi oldu!Beyo\u011flu Belediyesi\u2019nden "Hayvan haklar\u0131" d\u00fczenlemesine destek\u0130BB\u2019den \u00e7ocuklara g\u00fcvenli ya\u015fam e\u011fitimi
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