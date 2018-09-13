Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko 24 yıl sonra Özbekistan'da

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
İki ülke cumhurbaşkanlarının baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Özbekistan ile Belarus arasında ticaret, ekonomi, yatırım, gümrük, askeri-teknik, ulaşım, bilim-teknik, sağlık, kültür, eğitim ve tarım alanlarında iş birliğini öngören 20'ye yakın anlaşma imzalandı. Liderler ayrıca görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin ortak bildiriye imza attı.
İmza töreninin ardından Mirziyoyev ve Lukaşenko ortak basın toplantısı düzenledi.
Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun 24 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği bu ziyareti tarihi olarak nitelendirerek ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açacağını belirtti. Mirziyoyev, "Bizler çok geç kaldık, iş birliğimizin halklarımızın istediği doğrultuda gelişmesi çok uzun zaman aldı." dedi.
Şevket Mirziyoyev, yakın dost ve ortak ülke olan Belarus ile aralarındaki ticaret hacminin son yıllarda 4 kat arttığını ve bu yıl ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade ederek Özbekistan ile Belarus ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olduğunu söyledi. Mirziyoyev, büyük bir potansiyele sahip iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek yıllarda 1 milyar dolara kadar çıkarılabileceğini vurguladı.
Lukaşenko da son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye ulaştığını, ikili ilişkilerin ivme kazandığını dile getirerek "Son 25 yıl boyunca ikili ilişkilerde durgunluklar yaşandı. 3-4 yılda bunu telafi etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Ülkesinin Özbekistan ile sanayi üretimi, tarım ve tarım sanayisi, makine sanayisi, elektronik ve bilişim teknolojileri alanlarında iş birliği yapmak istediğini ifade eden Lukaşenko, bu görüşmede buna ilişkin somut anlaşmaların imzalandığını belirtti.
Lukaşenko, son dönemde Özbekistan'da teknolojik, ekonomik ve siyasi değişimin yaşandığını söyleyerek "Son 2 yılda Özbekistan'da 25 yıl boyunca yapılmayan işler gerçekleştirildi, ülke dünyaya açıldı." ifadesini kullandı.
Basın toplantısının ardından Mirziyoyev, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir süre Özbekistan'da yaşayan Belarus şairi Yakub Kolos'un Özbekçeye çevrilen şiir kitabını Lukaşenko'ya hediye etti.
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