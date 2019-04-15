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Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

ANKARA, (DHA)- BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı, Aleksandr Lukashenko'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması gündemde olup, Türkiye-Belarus İş Forumu’nun icrası da planlanmaktadır."

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