HABER

Belarus Eğitim Bakanı Karpenko'dan YÖK'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Vasilyevich Karpenko, Türkiye'deki resmi ziyaretleri kapsamında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi - YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: "Yükseköğretim alanında son yıllarda pek çok ülke ile mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşmalarda yer alan hususları ülkemizin yararına olacak şekilde uygulayıp takip ediyoruz"

Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Vasilyevich Karpenko, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Karpenko'nun Türkiye'deki resmi ziyaretleri kapsamında YÖK'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ziyarette, 11 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Türkiye ile Belarus arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların bir değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Saraç, "Yükseköğretim alanında son yıllarda pek çok ülke ile mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşmalarda yer alan hususları ülkemizin yararına olacak şekilde uygulayıp takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Niğde’de kusma ve ishal şikayetiyle 1300 kişi hastaneye başvurdu, inceleme başlatıldıNiğde’de kusma ve ishal şikayetiyle 1300 kişi hastaneye başvurdu, inceleme başlatıldı
Ünal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusuÜnal Karaman’dan antrenmanda ‘destek’ vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Vasilyevich Karpenko Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.