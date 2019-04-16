Belarus Eğitim Bakanı Karpenko'dan YÖK'e ziyaret

Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Igor Vasilyevich Karpenko, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Karpenko'nun Türkiye'deki resmi ziyaretleri kapsamında YÖK'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ziyarette, 11 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Türkiye ile Belarus arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların bir değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Saraç, "Yükseköğretim alanında son yıllarda pek çok ülke ile mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşmalarda yer alan hususları ülkemizin yararına olacak şekilde uygulayıp takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

