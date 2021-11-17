"Belarus Göçmenleri Sınır Kampından Uzaklaştırıyor"

Polonyalı bir hükümet yetkilisi, Polonya'nın doğu sınırının Belarus tarafında günlerdir bekleyen göçmenlerin Belarus yetkilileri tarafından otobüslerle kaldıkları kamptan uzaklaştırıldıklarını söyledi.

Polonya İçişleri Bakanı Vekili Maciej Wasik, göçmenlerin Belarus tarafından sağlanan otobüslere bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldıklarına ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

Polonya Sınır Muhafız Gücü de Twitter'da göçmenlerin yanlarındaki eşyalarıyla birlikte Belarus güçleri tarafından sınırdan uzaklaştırıldığını gösteren bir video paylaştı.

Ancak Sınır Muhafız Sözcüsü Anna Michalska, bazı göçmenlerin yanlarına kereste ve kalas aldıklarının görüldüğünü, bu durumun, sınır boyunda başka bir noktaya yönlendirilip yönlendirilmediklerine ilişkin soru işaretlerine yol açtığını söyledi.

Çoğu Ortadoğu kökenli büyük bir grup göçmen, 8 Kasım'dan bu yana Polonya-Belarus sınırında özellikle Almanya ya da diğer Batı Avrupa ülkelerine giriş yapma umuduyla bekliyor.

Sınırdaki göçmenlerin güvenlik güçlerine taş atması üzerine Polonya güçlerinin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanması gerginliği tırmandırdı. Varşova, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko rejimini, sınırı aşmaya çalışanlara duman bombası ve diğer silahları tedarik etmekle suçladı.

Ancak Polonyalı yetkililer, Çarşamba günü durumun sakinleştiğini, Polonya sınırını geçmeye çalışanların 161 kez girişimde bulunmasına rağmen Kuznica sınır kapısında şu anda kapalı olan büyük göçmen kampında az sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.

Polonya İçişleri Bakanı Vekili Maciej Wasik, "Kuznica yakınındaki kamp alanı yavaş yavaş boşalıyor" dedi.

Göçmenlerin nereye götürüldükleri anlaşılamadı. Yetkililerin verdiği bilgilerse gazetecilerin sınırın her iki tarafında da kısıtlamalarla karşılaşmaları nedeniyle doğrulanamıyor. Polonya'da yürürlükte olan acil durum, gazetecilerin, insan hakları çalışanlarının ve diğer kişilerin sınırdan 3 kilometre dışarıda kalmalarını gerektiriyor.

Irak, AB ülkelerine girişin kapalı olduğunu duyurarak sınırdaki vatandaşlarına memleketlerine dönme çağrısı yapıyor. Göçmenleri Irak'a götürecek ilk uçuşların Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Belarus devlet haber ajansı Belta, göçmenlere sınırdaki bir lojistik merkezinde barınak sağlandığını, göçmenlerin böylelikle günlerdir açık havadaki çadırlar yerine kapalı mekanda konaklama imkanı bulduğunu bildirdi.

Batılı ülkeler, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'yu, rejimine karşı AB yaptırımlarına misilleme olarak 27 üyeli bloğu istikrarsızlaştırmak amacıyla göçmenleri piyon olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise göçmen krizini planladığı şeklindeki suçlamaları reddediyor.

Öte yandan Polonya'da bir basın kuruluşu, Polonya ordusuna ait üniformaları taşıyan bazı kişilerin, girişin yasak olduğu acil durum bölgesi dışındaki Polonya topraklarında çalışan üç foto muhabiri kelepçeleyip dövdüğünü bildirdi.

Polonya Basın Kulübü, iki foto muhabirin bileğinde kelepçe nedeniyle oluşan morluk ve berelerin fotoğraflarını yayınladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, şiddete başvurulduğu iddiasını reddetti, ancak askerlerin tansiyonun yüksek olduğu bölgede gerekli gördükleri hallerde müdahalede bulunma hakkı olduğunu savundu. Bakanlık, foto muhabirlerin maskeli olduğunu ve medyayı temsil ettiklerine ilişkin hiçbir ibare taşımadıklarını kaydetti.

