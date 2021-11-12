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  4. Belarus hava yolu şirketi Belavia: Ankara'nın talebiyle Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları Türkiye'den yapılan uçuşlara alınmayacak

Belarus hava yolu şirketi Belavia: Ankara'nın talebiyle Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları Türkiye'den yapılan uçuşlara alınmayacak

12.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus ile AB arasındaki göçmen krizi devam ederken, Belarus hava yolu şirketi Belavia, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşı kişilerin uçaklara binişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Belarus ile AB arasındaki göçmen krizi devam ederken, Belarus ulusal hava yolu şirketi Belavia, Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlarda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşı kişilerin uçaklara binişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Şirket, kararın Türk hükümetinin talebi doğrultusunda alındığını söyledi.

Belarus makamlarının, insanları turist vizesiyle çekip AB'nin doğu sınırlarında bir kriz çıkartmak için bu yolculukları kolaylaştırdığı suçlamaları bir süredir gündemde. Belarus ise bunu reddediyor.

Polonya, Belarus'un dışında Rusya'yı da, göçmenlerin Belarus'ta sınıra gitmelerine izin vererek AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) göçmenleri Belarus'a taşıyan havayolu şirketlerine yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa basınında yer alan "THY'nin Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıdığı" şeklindeki haberleri reddetti.

Pazartesi günü Belarus topraklarından Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen ve sayısı binlere ulaşan göçmen kafilesi, Polonya sınır bölgelerinde olağanüstü önlemlerin alınmasına neden oldu.

BBC Reality Check'in araştırmasına göre, son aylarda Belarus'a ulaşıp, AB'ye geçmeye çalışan göçmenlerin birçoğu Orta Doğu ve Afganistan'dan geliyor.

AB'nin sınır koruma gücü Frontex'in Eylül ayı verilerine göre AB'nın doğu sınırlarından girmeye çalışan göçmenlerin geldikleri ülkeler, Irak, Suriye, Afganistan, Türkiye ve İran olarak sıralanıyor.

Belarus'un başkenti Minsk'e Ortadoğu'nun çeşitli noktalarından uçuşlar var. Bunlara İstanbul, Beyrut, Dubai ve Bağdat da dahil.

Belarus devlet havayolları şirketi Belavia'nın İstanbul'dan tarifeli uçuşları var. Türk Hava Yolları ve Rus hava yolu firması Aeroflot gibi diğer bazı şirketler de Minsk'e düzenli bir şekilde uçuyor.

BBC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmaya göre, bir seyahat şirketleri ve insa kaçakçıları ağı, çoğunlukla sosyal medyayı kullanarak, Belarus'a uçuş ve vizeleri paket olarak satıyor.

Ayrıca Belarus da 76 ülke vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz kalış hakkı veriyor. Ancak bu ülkelere Irak ve Afganistan dahil değil.

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