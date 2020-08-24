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Belarus ile Litvanya arasında 'balon' krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Belarus Savunma Bakanlığı, Litvanya’dan ülkeye devlet karşıtı semboller taşıyan 8 adet balonun havada Belarus helikopteri tarafından toplandığını açıkladı.

Belarus ile Litvanya arasında 'balon' krizi

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko’nun rakibi olan muhalefete açık destek veren Litvanya ile Belarus arasında gerilim devam ediyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun en güçlü rakibi Svyatlana Tsihanouskaya’nın sığındığı Litvanya’da, Lukaşanko karşıtı protestolara devam ederken, Litvanya’dan Belarus’a provokasyon yapıldığı ifade edildi.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasında, yerel saatle dün 19.30 sıralarında Litvanya sınırından Belarus’un Grodno Bölgesi’ne bağlı Oshmyany kentine Belarus karşıtı sembollerin yer aldığı 8 adet balonun gözlemlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri’ne ait Mİ-24 tipi askeri helikopter ile silah kullanılmadan balonların imha edildiği bildirildi.

LİTVANYA BELARUS'A NOTA VERDİ

Belarus Savunma Bakanlığı, Litvanya’dan Belarus’a hareket eden 8 adet balonun ateş edilmeden imha edildiğini belirtse de Litvanya aksi yönde bir açıklama yaptı. Litvanya, Belarus’a ait Mİ-24 savaş helikopterinden ateş açıldığını savunarak ülkelerine yönelik “sınır ihlali” gerçekleştirildiğini iddia etti. Litvanya tarafı yaşanan olayın ardından Belarus’a nato vererek olayı protesto etti.

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