Belarus interneti kesti, Psiphon açtı

Sundukları hizmetin kullanıcılar için ücretsiz olduğunu ancak buna rağmen yine de bir maliyetin ortaya çıktığını belirten Hull ''Aslında şirket modelimiz biraz garip. Biz kullanıcıların masaya para koymalarını değil, internete erişim problemi yaşadıklarında gelmelerini bekliyoruz'' diyor. Şirket, internet hızının daha yüksek olduğu paketler için satın alınabilen abonelikler sayesinde gelir elde ediyor.

Her ne kadar Belarus'da internet erişimi şu an yeniden sağlanabiliyor olsa da protestolar devam ettiği sürece her an yeni kısıtlamaların getirilme ihtimali söz konusu olabilir.

Mikhail Bushuev

