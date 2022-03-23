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Belarus Kiev'den Diplomatik Varlığını Azaltmasını İstedi

23.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın yakın müttefiki Belarus, “dostane olmayan hareketleri ve ülkenin içişlerine karışmasını” gerekçe göstererek Ukrayna’dan Belarus’taki diplomatik varlığını azaltmasını istedi

Belarus Kiev'den Diplomatik Varlığını Azaltmasını İstedi

Rusya'nın yakın müttefiki Belarus, “dostane olmayan hareketleri ve ülkenin içişlerine karışmasını” gerekçe göstererek Ukrayna’dan Belarus’taki diplomatik varlığını azaltmasını istedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, belirtilmeyen sayıda Ukraynalı diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terketmeleri zorunda olduklarını ve ayrıca Brest kentindeki Ukrayna konsolosluğunun da personel yetersizliği sebebiyle kapatılacağını kaydetti.

Açıklamada, Ukrayna Büyükelçisi ve dört diğer diplomatın kalmalarına izin verileceği ifade edildi.

Belarus güvenlik birimi KGB, dün sekiz Ukraynalı diplomatı casusluk yapmakla suçlamıştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırısında Belarus topraklarını harekat merkezlerinden biri olarak kullanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı geçen Pazar günü, Belarus topraklarından Ukrayna'nın batısındaki Volyn bölgesini hedef alan bir saldırı riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Belarus
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