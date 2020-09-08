Belarus lideri Lukaşenko: Belki de görevimde biraz fazla uzun kaldım ama öylece gidemem

Ancak ülkesini karşı karşıya olduğu tehditlerden koruyabilecek tek kişinin de kendisi olduğuna inandığını ekledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko resmi konutunda, RT televizyonu ve Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rossiya 1 televizyonu programcısı Yevgeniy Rojkov’un aralarında yer aldığı Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lukaşenko kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Evet, belki de devlet başkanlığı koltuğunda biraz fazla uzun oturdum. Belki yüzümü sadece televizyonlarda görmekle kalmıyorlar, beni aynı zamanda ütülerin ve su ısıtıcıların üstünde dahi görebiliyorlar. Fakat şu anda Belarus’u sadece ben koruyabilirim” yanıtını verdi.

“Öylece gitmeyeceğim” diye devam eden Belarus lideri, “Yarım yüzyıl boyunca Belarus’u geliştirdim. Her şeyi öylece bırakmayacağım. Ayrıca eğer gidersem destekçilerimi katledecekler” dedi.

Diğer taraftan Lukaşenko, Belarus’u kimden koruması gerektiğinin detayına inmedi. Fakat daha önce Belarus’taki muhaliflere açıktan destek veren Batılı güçleri ülkesinde renkli devrim gerçekleştirmek istemekle suçlamıştı.