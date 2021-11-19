Belarus lideri Lukaşenko: Göçmenlere AB'ye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko BBC'ye verdiği röportajda, güvenlik kuvvetlerinin göçmenlerin Polonya'ya geçmesine yardım etmiş olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, BBC'den Steve Rosenberg'e Minsk'teki başkanlık sarayında verdiği özel röportajda "Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav'ız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir" dedi, bunun üzerine inceleme bile yaptırmayacağını belirtti.

Ancak binlerce göçmeni davet ederek sınır krizini provoke ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"Eğer göçmenler gelmeye devam ederse onları yine durdurmayacağım, çünkü onlar benim ülkeme gelmiyorlar, sizin ülkelerinize gidiyorlar" diyen Lukaşenko şunları ekledi:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden gitmelerini istemiyorum".

Aleksandr Lukaşenko 1994 yılından beri Belarus'un lideri, ancak Batı ülkelerinin tartışmalı bulduğu son başkanlık seçim sonuçları, Avrupa Birliği tarafından tanınmamıştı.

Belarus lideri AB'nin istikrarını bozmak için Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında kriz çıkarmakla itham ediliyor.

