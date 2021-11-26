Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırındaki Bruzgi Kontrol Noktası'nda kurulan kampta kalan göçmenleri ziyaret etti.

Aleksandr Lukaşenko, çoğu Orta Doğu ülkelerinden gelen ve haftalardır soğuk kış şartlarında bekleyen göçmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkelerinize dönmek isterdeniz yardım ederiz ancak kimse zorla gönderilmeyecek" dedi.

Lukaşenko, "Eğer Batı’ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız. Ellerinizi bağlamayız, sizi dövmeyiz. Bu sizin kararınız, hadi gidin” diye konuştu.

Reuters ajansının haberine göre, ülkesine dönemeyeceğini ve Batı Avrupa’ya geçmeyi dilediğini söyleyen Iraklı genç bir kıza Lukaşenko, “Dilemekle kalmayacağız, hayallerini gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız” yanıtını verdi.

Göçmen krizi

Avrupa Birliği (AB), Belarus liderinin birliğin istikrarını bozmak için Polonya, Litvanya ve Letonya sınırına binlerce göçmeni davet ettiğini iddia ediyor ancak Lukaşenko bu suçlamayı reddediyor.

Geçen hafta BBC’ye verdiği röportajda Lukaşenko, güvenlik güçlerinin göçmenlerin Polonya’ya geçmesine yardım etmiş olabileceği ama bunun kasten durumu provoke etmek için yapmadıklarını söylemişti.

Lukaşenko, “Biz Slavız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir” demiş ve eklemişti:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden geçmelerini istemiyorum."

Avrupa Birliği (AB), Lukaşenko’nun göçmen krizini, geçen yıl Belarus’a uyguladığı yaptırımlara karşı koz olarak kullandığını öne sürüyor.

AB'nin, Belarus’a yeni yaptırımlar uygulaması ve bu yaptırımların Aralık ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Lukaşenko'nun göçmenler için Almanya’ya doğru "insani bir koridor” açılması teklifi ise reddedilmişti.

