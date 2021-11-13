Belarus Lideri: “Rus Nükleer Füzelerine İhtiyacımız Var”

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, ülkesinin güney ve batısına Rus yapımı nükleer kapasiteli İskender füze sistemlerini konuşlandırmak istediğini söyledi.

Lukaşenko bu açıklamayı, Ulusal Savunma adlı bir Rus savunma dergisine verdiği mülakatta yaptı.

Rusya, Belarus’un yakın bir müttefiki. Avrupa Birliği, Belarus’u, binlere göçmeni havayoluyla ülkeye getirip bu kişileri Polonya’ya doğru sınırdan yasadışı geçmeleri için yönlendirerek kriz yaratmakla suçluyor. Brüksel Minsk’e yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

Lukaşenko, derginin Cumartesi günkü nüshasında yayınlanan mülakatta, 500 kilometreye kadar menzile sahip ve konvansiyonel ya da nükleer savaş başlığı taşıyabilir İskender mobil balistik füze sistemine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Belarus lideri, “Batı ve doğuda çok sayıda bölüme ihtiyacım var, oralarda dursunlar” ifadesini kullandı.

Belarus, batıda AB üyeleri Polonya ve Litvanya, güneyde de Ukrayna’yla komşu.

Lukaşenko, füze sistemi alımı konusunda Moskova’yla herhangi bir temasının olup olmadığı konusunda ayrıntı vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Belarus sınırında bir Suriyeli’nin cesedi bulundu

Bu arada Polonya polisi, Belarus sınırı yakınında genç bir Suriyeli’nin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Ortadoğu’dan binlerce göçmen, Belarus’la AB ülkeleri Polonya ve Litvanya arasındaki sınırda dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışıyor. Göçmenlerin sınırdan geçişine izin verilmiyor.

Bugüne kadar en az 8 mülteci hayatını kaybetti. Kış etkisini daha da arttırmaya başladıkça diğer mültecilerin durumuna ilişkin kaygılar da artıyor.

Polonya polisi sözcüsü Tomasz Krupa Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bir orman çalışanı, genç bir erkeğin cesedinin bulunduğu yönünde polise bilgi verdi” dedi. Suriyeli’nin 20 yaş civarında olduğunu, cesedi ve pasaportunun Cuma günü bulunduğunu bildiren Krupa, ölüm nedenini tespit etmenin henüz mümkün olmadığını kaydetti.

Krizle ilgili uluslararası gerilim artarken, Belarus’un komşuları durumun askeri bir çatışmaya tırmanabileceği uyarısını yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da, gelişmelerden endişeli olduğunu söylemişti.

Belaruslu yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, sınırda oluşturulan geçici bir kampa gelen göçmenlerin sayısının her geçen gün arttığını, 100’e kadar göçmenden oluşan bir grubun Polonya topraklarına geçtiğini belirtti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminsti, sınırdaki kampta 1500 civarında kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Putin: “Krizden Batılı ülkeler sorumlu”

Avrupa Birliği Belarus’u yaptırımlar yüzünden birliğe baskı uygulamak amacıyla kriz yaratma peşinde olmakla suçluyor. Minsk bu suçlamayı reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan ve Irak’taki savaşlara işaret ederek, krizden nihayetinde Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu savundu.

Rus televizyonuna konuşan Putin, Belarus’un bu krizde suçlanması gereken taraf olmadığını düşündüğünü belirtti. Putin, “Bu krizlerle göçmenlerin nerelerden geldiğini unutmayalım. Belarus mu bu sorunlara yol açtı? Hayır, nedenler Batı ve Avrupa ülkelerinin kendileri tarafından yaratıldı” dedi. Putin, Irak ve Afganistan’daki çatışmalara işaret ederek, Belarus sınırındaki göçmenler arasında Iraklı Kürtler ve Afganlar’ın olduğuna dikkat çeken Putin, “Belarus’un bunlarda hiçbir rolü yok. Aslında Belarus üzerinden gelmeleri şaşırtıcı değil çünkü Belarus kaynak ülkelerden girişte vize istemiyor” diye konuştu.

Putin ayrıca Polonya polisini sınırda göçmenlere kötü muamelede bulunmakla suçladı.

Bazı göçmenler: “Belaruslu askerler sınırı geçmede bize yardım ediyor”

Bununla birlikte, bazı göçmenler, sınırı geçmeleri için Belaruslu güçler tarafından kendilerine yardım edildiğini söylüyor.

Polonya ordusu da, Belaruslu güçlerin eşliğinde sınırdan geçirilen 50 civarında kişilik bir göçmen grubunu gösteren bir görüntü yayınladı.

Polonya Sınır Muhafızları da, Belaruslu askerlerin geçici sınır çitinin bir kısmını kaldırdığını belirtti.

Litvanya’da da sınır muhafız yetkilileri, Belaruslu yetkililer tarafından kamyonlarda sınıra getirildiklerini söyleyen 70 göçmenin görüntüsünü yayınladı.

