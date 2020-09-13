Belarus: Lukaşenko-Putin görüşmesi öncesindeki protestolarda 400 gözaltı

Belarus'ta Pazar günü devlet başkanın istifa etmesi talebiyle şimdiye kadarki en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlendi. Reuters ve AFP haber ajansları başkent Minsk'te en az 100 bin kişinin toplandığını duyurdu.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmeyen vatandaşlar beş haftadır Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.

Pazar günkü protestolar, Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Pazartesi günü Soçi'ye hareketinin öncesine rastlıyor.

Kremlin Sarayı seçimlerden beri ilk kez gerçekleşecek görüşmelerde iki ülke arasında daha yakın işbirliği ve ticaret ile enerji projelerinin gündeme geleceğini açıkladı.

Protestocular devlet başkanının sarayına yürümek istedi

Minsk'ten gelen videolarda gösterilerin başında yüzleri maskeli güvenlik güçlerinin protestocuları gruplardan ayırarak herhangi bir işaret olmayan minibüslere bindirdikleri görülüyor.

https://twitter.com/bbcrussian/status/1305104868722569217

Protestocuların Lukaşenko'nun ve diğer üst düzey hükümet görevlilerinin yaşadığı beşkentin Drozdy bölgesindeki yürüyüşü de polis tarafından engellendi.