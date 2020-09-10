Belarus Muhalefet Lideri Sınırdışı Edilmeye Zorlandığını Anlattı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’ya karşı düzenlenen protestoların önde gelen liderlerinden Maria Kolesnikova, yetkililerin başına poşet geçirdiklerini ve kendisini ölümle tehdit ettiklerini bildirdi.

Kolesnikova, avukatı aracılığıyla yaptığı şikayette, Belarus’u gönüllü olarak terk etmemesi halinde ölü ya da diri, ülkeden çıkartılacağının söylendiğini kaydetti. Muhalif isim şikayet dilekçesinde ayrıca 25 yıla kadar hapis yatmakla tehdit edildiğini de belirtti.

Kolesnikova kendisini tehdit eden yetkililerin gözaltında da rahat bırakılmayacağını söylediklerini anlattı; bu kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit ettiklerini kaydetti.

Haber sitesi Tut.By’e göre Kolesnikova’nın avukatı Lyudmila Kazak, adam kaçırma, yasadışı gözaltı ve cinayet tehdidinde bulunmakla suçladığı Belarus yetkililerine karşı, Devlet Soruşturma Komisyonu’na şikayette bulundu.

Reuters ve AP haber ajansları Kolesnikova’nın, zorla sınır dışı edilme çabalarına kendi pasaportunu yırtarak karşı koyduğunu aktardı.