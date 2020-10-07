HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus muhalefet lideri Svyatlana Tsihanouskaya Rusya’da arananlar listesine eklendi

Belarus muhalefet lideri Svyatlana Tsihanouskaya Rusya’da arananlar listesine eklendi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olduktan sonra Litvanya’ya sığınan muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya, Rusya tarafından arananlar listesine eklendi.

Belarus muhalefet lideri Svyatlana Tsihanouskaya Rusya’da arananlar listesine eklendi

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy olarak kazanmış, muhalif aday Svyatlana Tsihanouskaya ise yüzde 10’da kalmıştı. Muhalefet yapılan seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırınca ülkede halen sular durulmadı. Yaşanan siyasi kriz ve sokak olaylarından sonra güvenlik gerekçesiyle Litvanya’ya giden Svyatlana Tsihanouskaya, sığınma talebinde bulunduktan sonra Litvanya’da yaşamaya başladı.

Litvanya dahil bazı ülkeler muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya’ı Belarus’un yeni Devlet Başkanı olarak ilan ederken, Aleksandr Lukaşenko’nun seçim zaferini meşru görmedi. Belarus’ta ve batılı ülkelerde Tsihanouskaya ve Lukaşenko çevresinde siyaset dönmeye devam ederken, Rusya’dan önemli bir hamle geldi.

RUSYA'DA ARANANLAR LİSTESİNDE

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri tabanındaki arananlar listesine Belaruslu muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya’nın eklendiği bildirildi. Veri tabanında aramayla ilgili gerekçede belirli bir ifade yer almazken, "Ceza kanunun maddesine göre aranıyor" ibaresi yer aldı. Rus basınının Rusya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre Belaruslu muhalefet liderinin arama gerekçesinin 2 ülke arasında yapılan iş birliği anlaşması olduğu belirtildi. Anlaşmaya göre arananlar listesi karşılıklı olarak gönderiliyor ve aranan kişi yakalandığı takdirde anlaşma dahilinde diğer ülkeye teslim ediliyor. Bu anlaşmaya atıfta bulunarak Belaruslu liderin arananlar listesine eklendiği ve aramanın uluslararası geçerliliği olan bir arama olmadığı aktarıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
O ülkeden flaş karar! Koronavirüse karşı alkol yasağı getirildiO ülkeden flaş karar! Koronavirüse karşı alkol yasağı getirildi
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
İskoçya’da koronavirüse karşı ‘alkol yasağı’ getirildi
O ülkeden flaş karar! Koronavirüse karşı alkol yasağı getirildi
Jim Carrey’nin Joe Biden taklidi seyirciyi kırdı geçirdi
Jim Carrey’nin Joe Biden taklidi seyirciyi kırdı geçirdi
Danimarka’da Sosyal Liberal Parti'de cinsel taciz skandalı! Başkanlıktan ayrıldı
Ülke şokta! Cinsel tacizi itiraf edip, başkanlıktan ayrıldı
Fransa'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı
Fransa'da sınır aşıldı! Günlük vaka sayısında rekor artış
George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis serbest bırakıldı
ABD'de tepki çeken karar! Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı
Trump'ın koronavirüs tedavisi 100 bin dolardan fazlaya mal oldu
İşte Trump'ın koronavirüs tedavisinin faturası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.