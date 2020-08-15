Belarus: Muhalif adaydan hafta sonu için barışçıl eylem çağrısı

Seçimlerin ardından Belarus'u terk etmek zorunda kaldığını açıklayan ve Litvanya'ya giden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, ülkedeki tüm belediye başkanlarına hafta sonu barışçıl eylemler düzenleme çağrısı yaptı.

YouTube üzerinden çağrıda bulunan Tihanovskaya, "Tüm belediye başkanlarından 15 ve 16 Ağustos'ta her ilde barışçıl kitlesel mitingler düzenlemelerini rica ediyorum" dedi.

Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ise "protestoların arkasında dış güçlerin olduğunu" öne sürdü. Lukaşenko, Kabine toplantısında Belarusluları sokağa çıkmama konusunda uyardı.

26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, istifa etmesi çağrılarıyla ülke çapında sokağa dökülen protestocuları polisin sert müdahalesine rağmen engellemekte zorlanıyor.

Devlete bağlı fabrikalarda çalışan işçiler de Cuma günü protesto gösterilerine katıldı.

Başkanlık seçimlerine yönelik protestolar altıncı gününe girerken, insan hakları aktivistleri ve gözlemciler polisin gözaltındaki protestoculara şiddet uyguladığına dair kanıtların arttığını söylüyor.