Belarus: Muhalif lider Kolesnikova 'Ukrayna sınırında gözaltında'

Avrupa Birliği dün bir açıklama yaparak tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istemiş ve yaptırım uygulamaya hazırlandığını bildirmişti.

Kolesnikova, Ağustos ayında yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçiden biri.

Dün görgü tanıkları Kolesnikova'nın maskeli kişiler tarafından bir minibüse atılarak kaçırıldığını anlatmışlardı.

Belarus'daki devlet kontrolündeki medya, daha bir gün önce kaçırıldığı haberleri gelen muhalif siyasetçi Maria Kolesnikova'nın bu sabahın erken saatlerinde Ukrayna sınırında gözaltına alındığını bildirdi.

Kolesnikova'ya ne oldu?

Muhalif lidere tam olarak ne olduğu ve nerede bulunduğu konusunda çelişkili haberler var.

Bir Belarus sınır yetkilisi Kolesnikova'nın bu sabahın erken saatlerinde Ukrayna sınırında gözaltına alındığını söyledi. Muhalif siyasetçiler Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov'un ise sınırı geçtiğini kaydetti.

Sınır yetkilisine göre üç siyasetçi BMW bir araçla geldiler ve araç sınıra yaklaşınca "aniden hız yaptı". Bu arada Kolesnikova, "araçtan dışarı atıldı" ve araç Ukrayna topraklarına geçerek yoluna devam etti.

Ukrayna sınırında görev yapan kaynaklar iki kişinin sınırı geçtiğini doğruladı, her ikisinin de durumları değerlendirilene kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Dün (Pazartesi) görgü tanıkları Kolesnikova'nın Belarus'un merkezinde maskeli kişiler tarafından bir minibüsle kaçırıldığını bildirmişlerdi.

Muhalefet tarafından tartışmalı seçimden sonra iktidarın el değiştirmesine nezaret etmek amacıyla oluşturulan Koordinasyon Konseyi yetkilileri, Kolesnikova'nın nerede olduğu hakkında hiç bir fikirleri olmadığını söylemişlerdi. Aynı muhalif kaynaklar Konseyin basın sözcüsü Anton Rodnenkov ile yürütme kurulu sekreteri Ivan Kravtsov'un da kaybolduklarını kaydetmişlerdi.