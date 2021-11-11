Belarus Polonya Sınırında Göçmen Krizi Büyüyor

Belarus, Polonya sınırında göçmen gerginliği devam ediyor. Belarus tarafından Polonya’ya kaçak yollardan geçmeye çalışan göçmenlerle Polonya güvenlik güçleri arasında adeta bir savaş yaşanıyor.

Sınırın Belarus tarafından bulunan göçmenler gece boyu bir yandan Polonya güvenlik güçlerine taşlar ve agaç dalları fırlatırken diğer yandan da dev kütüklerle jiletli dikenli teller yıkmaya çalıştı.

Belarus’un mevcut poltikasını eleştiren AB yönetimi Belarus’a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Belarus ve batılı ülkeler arasında son dönemde yaşanan gerginlikle Rusya ve batının da karşı karşıya geldiği bir başka cephe haline dönüştü. Rusya, dün Belarus üzerinde nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bombardıman uçaklarını uçurarak gövde gösterisi yaptı. Belarus yönetimi söz konusu uçakların bugün de devam edecek olan bir tatbikat kapsamında uçtuklarını açıkladı.

Kremlin Sarayı, Belarus sınırındaki göçmen sorununa ilişkin kendilerinin müdahil olacakları bir durumun olmadığı değerlendirmesini yaptı. Ancak Rusya, her durumda Belarus’a yönelik yaptırımlar uygulanmasını eleştiriyor. Rus havayolu şirketi Aeroflot da göçmenlerri Belarus’a taşıdığına dair eleştirilere tepki gösterdi ve iddiaları reddetti.

Öte yandan Belarus Polonya sınırında sıkışıp kalan göçmenler, soğuk hava nedeniyle de zor anlar yaşıyorlar. Şu ana kadar bölgede çatışmalar ve çetin koşullar nedeniyle en az 7 göçmenin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Polonyalı yetkililer sınırdaki 150 kadar göçmenden hiçbirinin şu ana kadar Polonya tarafına geçmesine izin verilmediğini en az 468 kaçak giriş denemesinin engellendiğini açıkladı.

Komşu ülke Litvanya’da da sınırda acil durum ilan edildi. Litvanya sınırından da kaçak göçmen girişine dair girişimler olduğu haberleri geliyor.

Litvanya, Letonya ve Estonya savunma bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, durumun son derece kritik olduğu ifade edilirken Belarus yönetimi de mevcut tavrı nedeniyle eleştirildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, batılı ülkelerle arasında bir göçmen krizi yaratmakla suçlanıyor. Lukaşenko'yda son olarak yaptığı açıklamayla kendilerine yönelik bir yaptırıma Avrupa'ya Belarus üzerinden giden doğal gazı keserek karşılık verebileceklerini söyledi.

Belarus’lu yetkililer sınırda bekleyen 2 bin civarında göçmen bulunduğunu belirtiyorlar. Belarus yönetimi ve Rusya, AB’yi göçmenlere karşı insan haklarına aykırı davranış sergilemekle suçluyorlar.

Aralarında Suriye ve Afganistan gibi ülkelerin bulunduğu yerlerden Belarus’a havayoluyla ulaşan göçmenler buradan AB ülkelerine kaçak olarak girmeye çalışıyorlar.

