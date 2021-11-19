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Belarus-Polonya Sınırında Göçmen Sorunu Sürüyor

19.11.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus ve Polonya sınırında göçmenlerin kaçak yollardan sınırı geçme girişimleri halen sürüyor. Polonyalı yetkililer, gece boyunca küçük grupların sınırı geçmeye yönelik girişimlerde bulunduklarını açıkladı

Belarus ve Polonya sınırında göçmenlerin kaçak yollardan sınırı geçme girişimleri halen sürüyor. Polonyalı yetkililer, gece boyunca küçük grupların sınırı geçmeye yönelik girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Belarus bir gün önce sınır bölgesindeki göçmenlerin bulunduğu ana kamp alanını boşaltmıştı.

Perşembe günü Belarus yönetimi Polonya sınırında göçmenlerin kamp yaptığı alanı boşalttı ve ilk parti göçmen uçakla Irak’a geri gönderildi. Belarus’un bu girişimi haftalardır AB ülkeleriyle arasında yaşanan göçmen gerginliğini sakinleştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Ancak AB yönetimi halen Minsk’in 2 bin göçmeni AB ülkelerinin alması önerisini kabul etmiş değil ve bu konuda anlaşmazlık sürüyor.

Polonya, sınırın Belarus tarafındaki kampın boşaltılmasına karşın son 24 saate 250 kadar kaçak geçiş denemesinde bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer göçmenlerin bu kez de küçük gruplar halinde sınırı geçmeye çalıştıklarını belirtiyorlar.

Şu ana kadar Belarus ve Polonya arasındaki sınırda yaşanan göçmen krizinde 10 kadar kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Özellikle soğuk hava koşulları nedeniyle zor şartlar yaşayan göçmenler Belarus tarafından yakındaki bir antrepo alanına alınarak kendilerine gıda ve battaniye dağıtıldı. Bölgede şu an 5 bin civarında kaçak göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.

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