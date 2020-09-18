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Belarus Polonya ve Litvanya sınırlarını kapatmadı

18.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Belarus'un Polonya ve Litvanya sınırlarını kapatmadığı bildirildi.

Belarus Polonya ve Litvanya sınırlarını kapatmadı

Devlet Başkanı Lukaşenko "sıcak savaş" tehdidi nedeniyle batı sınırlarını kapatmak zorunda olduklarını açıklamıştı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batısındaki Avrupa Birliği (AB) üyeleri Litvanya ve Polonya sınırlarını kapattığını ve orduyu teyakkuza geçirdiğini duyurmasına rağmen, sınırların kapatılmadığı bildirildi.

Belarus sınır koruma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sınırlarda kontrollerin artrıldığı ve "güçlendirildiği" belirtildi. Sınırların ülkeye giriş ve çıkışlara açık olduğu kaydedildi. Litvanya ve Polonya sınır koruma yetkilileri de sınırların açık olduğunu teyit etti.

Lukaşenko, Perşembe akşamı Minsk'te bir etkinlikte yaptığı konuşmada, devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolardan ABD ve AB'yi sorumlu tutarak, "Birlikleri sokaklardan çekmek ve orduyu alarma geçirmek ve batıdaki sınırlarımızı, özellikle Litvanya ve Polonya ile olan sınırlarımızı kapatmak zorunda kaldık" dedi. Lukaşkenko, Ukrayna sınırındaki güvenliğin de güçlendirildiğini kaydetti. "Sıcak savaş" tehdidi ile karşı karşıya olduklarına işaret ederek "Ülkemin savaşa girmesini istemiyorum" diyen Lukaşenko, Belarus, Polonya ve Litvanya'nın sorunlara çözüm getirmeyecek "askeri operasyonlara sahne olmasını" istemediğini kaydetti.

Litvanya ve Ukrayna'da NATO birlikleri ile askeri tatbikat yapılırken, Belarus ordusu da Rus silahlı kuvvetleri ile birlikte ülkenin batısındaki AB sınırında askeri eğitim faaliyetleri yürütüyor. Lukaşenko'nun, Polonya ve Litvanya sınırına NATO'nun asker yığdığı yönündeki suçlamalarını NATO'nun yanı sıra her iki ülke de reddetti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırmakla suçlanan Devlet Başkanı Lukaşenko'nun istifasını isteyenlerin protesto eylemleri sürüyor. Lukaşenko ise ülkede bir aydan uzun süredir devam eden protestolardan Batı'yı sorumlu tutuyor. Avrupa Birliği seçim sonuçlarını tanımadığını açıklarken, Avrupa Parlamentosu da Lukaşenko'yu görev süresinin sona ereceği 5 Kasım'dan sonra Belarus Devlet Başkanı olarak tanımama kararı almıştı.

AFP,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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