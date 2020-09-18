Belarus Polonya ve Litvanya sınırlarını kapatmadı

Devlet Başkanı Lukaşenko "sıcak savaş" tehdidi nedeniyle batı sınırlarını kapatmak zorunda olduklarını açıklamıştı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batısındaki Avrupa Birliği (AB) üyeleri Litvanya ve Polonya sınırlarını kapattığını ve orduyu teyakkuza geçirdiğini duyurmasına rağmen, sınırların kapatılmadığı bildirildi.

Belarus sınır koruma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sınırlarda kontrollerin artrıldığı ve "güçlendirildiği" belirtildi. Sınırların ülkeye giriş ve çıkışlara açık olduğu kaydedildi. Litvanya ve Polonya sınır koruma yetkilileri de sınırların açık olduğunu teyit etti.

Lukaşenko, Perşembe akşamı Minsk'te bir etkinlikte yaptığı konuşmada, devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolardan ABD ve AB'yi sorumlu tutarak, "Birlikleri sokaklardan çekmek ve orduyu alarma geçirmek ve batıdaki sınırlarımızı, özellikle Litvanya ve Polonya ile olan sınırlarımızı kapatmak zorunda kaldık" dedi. Lukaşkenko, Ukrayna sınırındaki güvenliğin de güçlendirildiğini kaydetti. "Sıcak savaş" tehdidi ile karşı karşıya olduklarına işaret ederek "Ülkemin savaşa girmesini istemiyorum" diyen Lukaşenko, Belarus, Polonya ve Litvanya'nın sorunlara çözüm getirmeyecek "askeri operasyonlara sahne olmasını" istemediğini kaydetti.