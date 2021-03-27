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Belarus, şarkı sözleri yüzünden bu yılkı Eurovizyon'dan men edildi

27.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus, iki kez yarışma kurallarını ihlal eden şarkılar sunduğu için Eurovizyon Şarkı Yarışması'ndan men edildi. Belarus, iki kez yarışma kurallarını ihlal eden şarkılar sunduğu için Eurovizyon Şarkı Yarışması'ndan men edildi.

Belarus, şarkı sözleri yüzünden bu yılkı Eurovizyon'dan men edildi

Belarus, iki kez yarışma kurallarını ihlal eden şarkılar sunduğu için Eurovizyon Şarkı Yarışması'ndan men edildi.

Belarus, iki kez yarışma kurallarını ihlal eden şarkılar sunduğu için Eurovizyon Şarkı Yarışması'ndan men edildi.

Ancak aynı grubun sunduğu ikinci şarkı da, organizatörler tarafından uygunsuz bulundu. Galasy ZMesta adlı grup, hükümet karşıtı protesto eylemleriyle dalga geçmesiyle tanınıyor.

Geçen yıl Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zafer ilan ettiği tartışmalı seçimlerin ardından, ülke genelinde geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Belarus'un ilk şarkısı neden reddedildi?

Galasy ZMesta'nın "I Will Teach You - Sana Öğreteceğim" adlı şarkısının sözlerinde "Sana hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi sözlerin yer alması, muhaliflerin tepkisine yol açmıştı.

Çok sayıda kişi, şarkının Lukaşenko'nun eylemcilere gösterdiği sert tepkiyi meşru kılacağından kaygılıydı.

Eurovizyon şarkı yarışmasını organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU) şarkının sözlerinin uygunsuz olduğunu kabul etti ve Belarus'a Mayıs ayındaki yarışmaya katılmak istiyorsa, bir başka şarkı sunması gerektiğini söyledi.

Lukaşenko kararın siyasi olduğunu savundu.

Tartışmaya Lukaşenko da katıldı ve "Bize bütün cephelerde baskı yapmaya başladılar, Eurovisyon'da bile. Bir başka şarkı yapacağız ve bunun tamamen siyasi olduğunu göreceksiniz" demişti.

Eurovizyon'un organizatörleri ne yanıt verdi?

Belarus yeni bir şarkı daha sundu, ancak bu şarkı da reddedildi.

EBU'dan yapılan açıklamada, "kuruluşun yeni şarkının kabul edilebilirliğini dikkatle incelediği" belirtilirken, yeni şarkının da yarışmanın alet edilmemesi ve adının kirlenmemesi" kurallarına aykırı olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.

Açıklamada "Maalesef Belarus Mayıs ayındaki 65. Eurovizyon Şarkı Yarışması'na katılmayacak" denildi.

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