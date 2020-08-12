Belarus seçimleri: Devlet Televizyonu'nun iki sunucusu AB'nin de eleştirdiği seçim sonrası istifa etti

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan ve muhalefetin sonucu kabul etmediği seçimlerin ardından protestolar sürerken, devlet televizyonunun iki sunucusu istifa etti. Belarus 1 televizyonunun sunucusu Syarhey Kazlovich, istifasının sebebini açıklamadı. STV sunucusu Tatstsyana Barodkina ise artık yayınlarda gülümseyemediğini ve kararından ötürü korku duymadığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) de seçimle ilgili olarak "ne özgür ne de adil bir seçimdi" açıklamasını yaptı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, AB Dışişleri Bakanlarının Cuma günü Belarus'a yaptırımları görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu. Belarus yetkilileri sadece dün gece 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. 3 gündür süren protestolarda gözaltına alınanların toplam sayısı bununla birlikte 6000'i aştı. Protestolarda gözaltına alınanların yakınlarının, cezaevlerini dolaşarak gözaltındaki yakınlarını aradıkları belirtiliyor. Ülkede, protestolarda kullanıldığı gerekçesiyle havai fişek satışı da yasaklandı.