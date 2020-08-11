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Belarus seçimleri: Muhalif aday Tikhanovskaya'nın nerede olduğu bilinmiyor, protestolarda bir kişi öldü

11.08.2020 01:07 | Son Güncelleme

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'nun seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde bir kişinin hayatını kaybetti. Muhalefetin adayı 37 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya'nın ekibi, kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

Belarus seçimleri: Muhalif aday Tikhanovskaya'nın nerede olduğu bilinmiyor, protestolarda bir kişi öldü

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'nun Pazar günkü seçimleri büyük bir farkla kazandığının açıklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, muhalefetin adayı 37 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya'nın nerede olduğunun bilinmediği belirtiliyor.

Tikhanovskaya'nın Sözcüsü Hanna Krasulina, AFP ajansına ve Euroradio'ya yaptığı açıklamada, muhalif adayın nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Krasulina, Tikhanovskaya'nın Pazartesi günü Merkezi Seçim Komisyonu'na oyların yeniden sayılması talebiyle bir dilekçe verdikten sonra buradan ayrılırken yakın ekibine "Bir karar aldım" dediğini belirtti.

Krasulina, bu sözlerin ardından muhalif adayların yanlarından ayrıldığını belirterek, nereye gittiğini veya aldığı kararla neyi kast ettiğini bilmediklerini ifade etti.

https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1292898802928627712

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'dan attığı mesajda, saatlerdir kendisine ulaşamadığını söyledi.

Linkevicius, "Svetlana Tikhanovskaya'ya birkaç saattir ulaşmaya çalışıyorum. Nerede olduğunu ekibi dahi bilmiyor. Güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

https://twitter.com/sarahrainsford/status/1292931638784069633

BBC'nin Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, Tikhanovskaya'nın ekibinin "kısa ve gizemli bir açıklama" yaparak, "Svetlana Tikhanovskaya temasa geçti. Kendisi iyi" dediğini bildirdi.

BELARUS

Devlet Güvenlik Servisi: Tikhanovskaya'nın hayatına kast eden bir girişimi engelledik

Belarus istihbarat birimi Devlet Güvenlik Servisi, Tikhanovskaya'nın hayatına kast eden bir suikast girişimini engellediklerini açıkladı.

İngilizce öğretmeni ve çevirmen 37 yaşındaki Tikhanovskaya, eşi Sergey Tikhanovski'nin tutuklanmasından ve seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından siyasete atılarak devlet başkanlığı seçimlerinde aday oldu.

Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun kendilerine "zavallı şeyler" demesinin ardından Temmuz ayında diğer iki kadın aday Maria Kolesnikova ve Veronika Çepkalo'nun da desteğini almıştı.

Resmi açıklamada, Lukaşenko'nun oyların yaklaşık yüzde 80'ini alarak yeniden seçildiği duyuruldu. Tikhanovskaya'nın oy oranı ise yüzde 10 civarında açıklandı.

Belarus'ta seçimler, yabancı gözlemciler tarafından 1995 yılından bu yana adil ve özgür olarak nitelendirilmiyor.

Ancak Tikhanovskaya, seçim sonuçlarını kabul etmediğini duyurdu ve daha erken saatlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, bu sonuçları "düzmece" olarak nitelendirdi.

Sözcüsü, muhalif adayın hükümete kendisini tutuklaması için bahane sunmamak için Pazar akşamı başlayan protesto gösterilerine şahsen katılmayacağını söylemişti.

BELARUS

Protestolarda bir gösterici yaşamını yitirdi

Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle başlayan protestolar Pazartesi akşamı da devam etti.

Başkent Minsk başta olmak üzere bazı kentlerde yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Belarus İçişleri Bakanlığı, bir protestocunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Protestoculardan birisi güvenlik güçlerine tanımlanamamış patlayıcı bir madde atmaya çalıştı. Bu madde protestocunun elinde patladı" dedi.

Haber ajansları, polisin göstericilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandığını bildirdi.

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