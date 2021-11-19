Belarus sınırdaki göçmen kampını tahliye etti

Almanya ise göçmenleri kabul edeceği yönündeki haberleri yalanladı.Belarus'ta sınır koruma ekipleri, Polonya sınırında kurulan geçici göçmen kampını tahliye etmeye başladı. Belarus sınır koruma birimi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Bruzgi sınır kapısı yakınındaki kampta bulunan göçmenlerin kapalı bir lojistik merkeze götürüldüğü belirtildi. Yetkililer, boşaltıldığı görülen kampa ait fotoğrafları da paylaştı. Yaklaşık 2 bin göçmen Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) geçme ümidiyle günlerdir soğuk havaya rağmen kampta bekliyordu.

Aralarında Kuzey Irak'tan gelen çok sayıda Kürt'ün de bulunduğu göçmenler, Polonya ile Belarus arasındaki Kruzni-Bruzgi sınır kapısı yakınlarında kamp kurmuştu. Polonya sınır koruma ekipleri Salı günü taş attığı iddia edilen göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulunmuş, sınır bölgesinde tansiyon yükselmişti.

Bunun üzerine Belarus tarafından kamp Salı akşamı tahliye edilmeye başlanmış, binden fazla göçmen, geceyi geçirebilecekleri kapalı bir salona götürülmüştü. Buna rağmen Belaruslu yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, yaklaşık 800 kişi hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesine rağmen, çadırlarda kalmış, bazıları da ateş yakarak geceyi açık havada geçirmişti.

Belarus sınır koruma yetkilileri, bu göçmenlerin de "giderek kötüleşen hava şartları" nedeniyle kapalı bir merkeze götürüldüğünü, göçmenlere sıcak yemek ve kalın giysiler dağıtıldığını bildirdi.

Polonya teyit etti

Polonya sınır koruma birimi de Belarus sınırındaki kampın tahliye edildiğini teyit etti. Göçmenlerin götürüldüğü lojistik merkezin Bruzgi sınır kapısından çok uzak olmadığına dikkat çeken sınır koruma yetkilisi, çadır kampının boşaltıldığını ancak bazı göçmen grupların farklı bir bölgeden sınırı geçmeye çalışacağının belli olduğunu belirtti.

Göçmenlerin geçmesini engellemek için Belarus sınırına dikenli tel örgü çeken Polonya, geçen haftalarda sınırda 15 binden fazla güvenlik gücü görevlendirdi.

Alınan önlemlere rağmen, Polonya sınır koruma yetkililerinin verdiği bilgiye göre toplamda yaklaşık 500 göçmen sınırı geçmeye çalıştı. Bu esnada aynı aileden beş kişinin yaralandığı, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kızıl Haç: En az 10 göçmen yaşamını yitirdi

Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından Perşembe günü Cenevre'de yapılan açıklamaya göre, Belarus sınırında kurulan kampta aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Iraklılar ülkelerine geri döndü

Öte yandan göçmenlerin ülkelerin geri gönderilmeleri yönündeki girişimler çerçevesinde sınırda bekleyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 431 Iraklı göçmenin ülkesine geri döndüğü bildirildi. Minsk'ten hareket Irak Hava Yolları'na ait bir uçağın Perşembe akşamı Erbil'e indiği belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun sözcüsü Natalya Eismont, ülkede yaklaşık 7 bin göçmen bulunduğunu, bu göçmenlerden 5 bininin istedikleri takdirde ülkelerine geri gönderilmesi için hükümetin sorumluluk alacağını söyledi.

Alman hükümeti iddiaları yalanladı

Alman hükümeti ise Belarus sınırında bekleyen yaklaşık 2 bin göçmeni almaya hazır olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Polonya'nın başkenti Varşova'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Belarus ile bu yönde bir anlaşma yapmadığını vurgulayarak, "Bu haber yanlış" dedi. Almanya'nın Belarus tarafındaki göçmenlere insani yardıma katkı yapacağını belirten Seehofer, ancak göçmenleri kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus lideri Lukaşenko ile iki kere telefon görüşmesi yapmıştı. Alman hükümetinden verilen bilgiye göre, Merkel'in Lukaşenko ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede "insani yardım ve durumdan etkilenen insanların geri dönme imkânları" ele alınmıştı. Ancak Lukaşenko'nun sözcüsü Natalya Eismont ise Merkel'in görüşmede Polonya sınırındaki göçmenler için "Almanya'ya insani bir koridor" oluşturulması için AB ile müzakere edeceğini söylediğini iddia etmişti.

Binlerce göçmenin AB'ye geçme ümidiyle Polonya sınırında toplanması, AB ile Belarus arasında gerginliğe neden oluyor. AB, iktidardaki Lukaşenko'yu göçmenleri bilinçli bir şekilde AB sınırına yönlendirmekle suçlarken, Minsk bu iddiayı reddediyor.

AFP, Reuters/JD,AÜ

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