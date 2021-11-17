Belarus sınırdaki göçmenler için otobüs gönderdi

Ancak, bazı göçmenlerin sınırda bekleyişini sürdüğü bildiriliyor.Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus sınırındaki Kuznica-Brusgi kapısında kamp kuran göçmenlerin Belarus hükümeti tarafından gönderilen otobüslerle başka bir yere götürülmeye başlandığını söyledi. TV Republika'ya konuşan Wasik, "Lukaşenko'nun göçmenlerin binip, başka bir yere gideceği otobüsleri hazırladığı bilgisini aldım. Kuznica'daki çadır kampı boşalıyor" dedi. Polonya hükümet yetkilisi, "Lukaşenko sınırdaki bu mücadeleyi kaybetmiş görünüyor" ifadesini de sözlerine ekledi.

Belarus hükümetine yakın medyada dört yolcu otobüsüne dair görüntüleri yayınlandı. Kızıl Haç'tan alınan bilgilere dayandırılan haberde otobüslerin bazı göçmenleri "başka yerlere" götüreceği belirtildi. Haberde, böylelikle oluşturulan yeni merkezin geceleri dolu olmasının engellenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Göçmenler geceyi kapalı bir yerde geçirdi

Kuznica-Brusgi sınır kapısında bekleyen göçmenler ile Polonya güvenlik güçleri arasında dün tansiyonun yükselmesinin ardından, Belarus tarafından verilen bilgilere göre yaklaşık bin göçmen geceyi yeni bir merkezde geçirdi. Belarus resmi ajansı Belta, kapalı bir salondan göçmenlerin uyku tulumları içindeki fotoğraflarını yayınladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Grodno bölgesindeki bir lojistik şirketine ait depoların göçmenlerin geceyi geçirebilecekleri bir merkeze dönüştürülmesi talimatını vermişti.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik yaptırımlara misilleme olarak Lukaşenko'nun göçmenleri Birliğin dış sınırı olan Polonya sınırına gönderdiğini öne sürerken Minsk bu iddiayı reddediyor.

Sınırda tansiyon yükselmişti

Kuznica-Brusgi kapısında bekleyen ve sınırdan geçmeye çalışan göçmenlere dün Polonya güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etmişti. Polonya tarafından verilen bilgilere göre, göçmenler de güvenlik güçlerine taş ve şişe atarak karşılık vermişti. Ayrıca göçmenlerin üzerinde ses bombası ve sapan bulunduğu belirtilmişti.

Tansiyonun yükselmesinin ardından göçmenlerin çoğu, orman içindeki çadır kampına geri dönmüştü. Polonya tarafı, bölgede yaklaşık 2 bin göçmenin bulunduğunu belirtiyor.

Polonya'da ilan edilen olağanüstü hâl nedeniyle, gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve yardım örgütlerinin sınıra 3 kilometreden daha fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.

Göçmenlerin bekleyişini sürdüreceği tahmin ediliyor

Polonya hükümeti sınırda durumun düne göre sakinleşmesine rağmen AB sınırında göçmenlerin bekleyişinin bir süre daha süreceğini tahmin ediyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Jendynka radyosuna yaptığı açıklamada, "Polonya-Belarus sınırındaki sorunun hızlı bir şekilde çözülmeyeceğine hazırlıklı olmalıyız" dedi. Savunma Bakanı "Bunun birkaç ay süreceği konusunda kendimizi hazırlamalıyız, umarım yıllar sürmez" şeklinde konuştu. Blaszczak, dikkatlerin Kuznica sınır kapısında olduğunu ancak göçmenlerin diğer bölgelerden de Polonya sınırını aşmaya çalıştığını söyledi.

Polonya sınır koruma güçleri Salı günü yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 161 vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

AFP,dpa/JD,AÜ

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