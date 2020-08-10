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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu protesto edenler sokağa çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 01:20 | Son Güncelleme

Belarus'ta, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto gösterileri başladı.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu protesto edenler sokağa çıktı

Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı.

İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

İNTERNET ERİŞİMİ ÇÖKTÜ

Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu. (AA)

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