HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus'ta gerilim düşmüyor! İnfial yaratan görüntü: Cumhurbaşkanı silahla...

Belarus'ta gerilim düşmüyor! İnfial yaratan görüntü: Cumhurbaşkanı silahla...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2020 21:46 | Son Güncelleme

Seçimin ardından protestolara sahne olan Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko, göstericilerin konutuna yönelmesinin ardından elinde tüfekle konuta geldi. Lukaşenko'nun tüfekli ve çelik yelekli görüntüleri ülkede infiale neden oldu.

Belarus'ta gerilim düşmüyor! İnfial yaratan görüntü: Cumhurbaşkanı silahla...

Belarus'taki seçimin ardından başlayan gösteriler artarak devam ediyor. Ülkede protestolar nedeniyle yükselen tansiyon sonrası göstericiler Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun konutuna yöneldi. Bu gelişmenin ardından konutuna gelen Lukaşenko elinde tüfekle görüntülenmesi ülkede krize neden oldu.

PROTESTOLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Minsk ve diğer şehirlerde sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine binlerce protestocu meydanlarda toplandı.

Seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos'tan bu yana her gün protesto eylemleri düzenleyen göstericiler, başkent Minsk'te Bağımsızlık Caddesi üzerinden yürüyerek hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Belarus'un beyaz-kırmızı-beyaz renkli eski bayrakları ve pankartlarla "Lukaşenko git" sloganları atan binlerce protestocu, gösterilerini sürdürdü.

Eylemciler geçen haftaki gösterilerde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu, ardından Zafer Caddesi üzerinden Stella Meydanı'na ilerledi. Askerler, Stella Meydanı'nda tarihi müze ve anıtın bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölge dikenli tellerle çevrilerek askerler tarafından korundu. Göstericiler askerlerin bulunduğu noktaya kadar ilerleyerek slogan attı.

BAZI PROTESTOCULAR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA İLERLEMEK İSTEDİ

Eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi.

luka

LUKAŞENKO ÇELİK YELEK VE ELİNDE OTOMATİK SİLAH İLE GÖRÜLDÜ

Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na inen başkanlık helikopterinden Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli diğer şehirlerinde de meydanlara indi.

Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındıAzerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
İlginizi Çekebilir
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
DSÖ'den dünyaya çağrı: Grip aşısı olun
DSÖ'den dünyaya çağrı: Grip aşısı olun
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Fransa'da da vaka sayıları artıyor! Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı
Fransa'da mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı
Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı
Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı
Yunanistan'da koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerinde
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerinde
Koronavirüs vakaları artan İtalya'da kısıtlamalar dönecek mi? Bakan açıkladı
İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş sözler
Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Onlarca suçlu ve kaçağa pasaport verdikleri ortaya çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde 'pasaport' skandalı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.