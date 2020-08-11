Belarus'ta muhalif aday Svetlana Tihanovskaya'ya suikast girişimi

Vakulçik ayrıca muhalefetin seçim merkezinin güvenliğini sağlamak için 120 güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini aktardı.

Vakulçik, bundan kısa süre önce ise güvenlik güçlerinin bir kişinin ‘kurban edilmesi’ gerektiğinin belirtildiği bir mesaja ulaştığını söyledi. İstihbarat yetkilisi, mesajı gönderen kişinin kimliğinin saptandığını ve gözaltına alınacağını duyurdu.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik, ONT televizyon kanalında katıldığı yayında, devlet başkanı adayı Tihanovskaya'ya yönelik olası provokasyon ve suikast girişimlerinden endişe duyulduğuna dair muhalefetin seçim merkezinden kendilerine bilgi ulaştığını açıkladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Belarus'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan, adil ve özgür olmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Kayleigh McEnany ayrıca Lübnan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Belarus'taki seçimlerde, yerel bağımsız gözlemcilerin oy kullanma merkezlerine erişimlerinin engellenmesi, muhalif adayların yıldırılmaya çalışılması ve birçok protestocu ile gazetecinin tutuklanmasının seçim sürecini bozduğunu belirten McEnany, "Belarus hükümetini insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, Belarus'taki gelişmeleri izlediklerini ve durumdan endişeli olduklarını vurguladı.

Belarus’un başkenti Minsk’te protestoların sürdüğü ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Belarus Merkez Seçim Komitesi, kesin olmayan sonuçlara göre Lukaşenko’nun yüzde 80,08 oyla seçimi kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsaya’nın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisine (ODIHR) seçimleri gözlemlemeleri için zamanında bir davet yapılmamasını da esefle karşıladıklarını vurgulayan Pompeo, "Özgür ve adil seçimler, tüm hükümetlerin yetkisi ve meşruluğunun temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus yönetimine "toplanma hakkına saygı" ve "güç kullanmaktan kaçınma" çağrısı yapan Pompeo, gösteriler esnasında "haksız yere" gözaltına alınan kişilerin de salıverilmesini istedi.

Pompeo, "Protestoculara karşı devam eden şiddeti, muhalefet destekçilerinin gözaltına alınmasını, Belarus halkının seçimler ve gösteriler hakkında bilgi paylaşmasını engelleyen internet kesintilerini güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Belarus'un özgürlük ve egemenliğini desteklediklerini vurgulayan Pompeo, Belarus hükümetine demokratik süreçlere bağlılıklarını ve insan haklarına saygılarını kanıtlama çağrısında bulundu. (AA-DHA)

