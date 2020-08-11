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Belarus'ta muhalif aday Svetlana Tihanovskaya'ya suikast girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 00:17 | Son Güncelleme

Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Belarus’ta, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya’ya yönelik suikast girişiminin önlendiği bildirildi. Öte yandan protestolarla ilgili ABD'den de açıklama geldi. Beyaz Saray, Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Belarus hükümetini, insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus'ta muhalif aday Svetlana Tihanovskaya'ya suikast girişimi

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik, ONT televizyon kanalında katıldığı yayında, devlet başkanı adayı Tihanovskaya'ya yönelik olası provokasyon ve suikast girişimlerinden endişe duyulduğuna dair muhalefetin seçim merkezinden kendilerine bilgi ulaştığını açıkladı.

KİMLİĞİ SAPTANDI

Vakulçik, bundan kısa süre önce ise güvenlik güçlerinin bir kişinin ‘kurban edilmesi’ gerektiğinin belirtildiği bir mesaja ulaştığını söyledi. İstihbarat yetkilisi, mesajı gönderen kişinin kimliğinin saptandığını ve gözaltına alınacağını duyurdu.

Vakulçik ayrıca muhalefetin seçim merkezinin güvenliğini sağlamak için 120 güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini aktardı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin seçim merkezinin korunması için güvenlik güçlerinden talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Belarus’ta dün devlet başkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Belarus’un başkenti Minsk’te protestoların sürdüğü ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Belarus Merkez Seçim Komitesi, kesin olmayan sonuçlara göre Lukaşenko’nun yüzde 80,08 oyla seçimi kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsaya’nın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Tihanovskaya, Merkez Seçim Komisyonu’na itirazda bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, Belarus'taki gelişmeleri izlediklerini ve durumdan endişeli olduklarını vurguladı.

Belarus'taki seçimlerde, yerel bağımsız gözlemcilerin oy kullanma merkezlerine erişimlerinin engellenmesi, muhalif adayların yıldırılmaya çalışılması ve birçok protestocu ile gazetecinin tutuklanmasının seçim sürecini bozduğunu belirten McEnany, "Belarus hükümetini insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Kayleigh McEnany ayrıca Lübnan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

ABD BELARUS HÜKÜMETİNİ KINADI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Belarus'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan, adil ve özgür olmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisine (ODIHR) seçimleri gözlemlemeleri için zamanında bir davet yapılmamasını da esefle karşıladıklarını vurgulayan Pompeo, "Özgür ve adil seçimler, tüm hükümetlerin yetkisi ve meşruluğunun temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus yönetimine "toplanma hakkına saygı" ve "güç kullanmaktan kaçınma" çağrısı yapan Pompeo, gösteriler esnasında "haksız yere" gözaltına alınan kişilerin de salıverilmesini istedi.

Pompeo, "Protestoculara karşı devam eden şiddeti, muhalefet destekçilerinin gözaltına alınmasını, Belarus halkının seçimler ve gösteriler hakkında bilgi paylaşmasını engelleyen internet kesintilerini güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Belarus'un özgürlük ve egemenliğini desteklediklerini vurgulayan Pompeo, Belarus hükümetine demokratik süreçlere bağlılıklarını ve insan haklarına saygılarını kanıtlama çağrısında bulundu. (AA-DHA)

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