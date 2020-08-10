Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri sonrası ortalık karıştı! Belarus nerede?

Belarus seçimleri sokağa taşan olaylara sahne oldu. Mevcut Belarus Cumhurbaşkanı olan Aleksander Lukaşenko; ilk sonuçlara göre altıncı defa ülkenin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise muhalifler seçimlerde hile olduğunu ileri sürdü ve protesto için sokağa çıktı. Seçimlerin ardından Belarus’ta sokaklar karıştı. Peki, Belarus’ta ne oluyor? İşte Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları...
Resmi olmayan sonuçlara göre Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticesinde 65 yaşında olan Aleksandr Lukaşenko, %79 oy ile seçimi kazandı. Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya’nın ise yalnızca %6.8 oy aldığı görüldü. Muhalefet ise Belarus seçimleri ile ilgili olarak hile yapıldığı ve sonuçların doğru olmadığı iddiasında bulundu. Resmi olmayan sonuçlar açıklandıktan sonra başkent Minsk başta olmak üzere çok sayıda şehirde göstericiler meydanlara çıktı. Yalnızca Minsk’te 100 binden fazla kişi gösteri için sokağa çıktı.
Belarus seçim sonuçları ile ilgili itiraz nedeniyle sokağa çıkan insanlar için güvenlik güçleri; çok sayıda noktada sıkı güvenlik önlemleri başvurdu. Çok sayıda meydan ve cadde protestolara kapatıldı. Yine de protestocular toplanmaya devam edince ise Belarus karıştı. Belarus seçim sonuçları yüzünden sokağa dökülen protestoculara karşı polis; göz yaşartıcı gaz ile sis bombası kullandı. Göstericiler de şehrin farklı noktalarına giderek protestoya devam etti. Belarus cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ile polis yaralandı. Belarus son dakika gelişmeleri tüm dünya tarafından takip ediliyor.
Belarus’ta ne oldu sorusunun yanı sıra Belarus başkanı kimdir sorusu da soruluyor. Belarus cumhurbaşkanı olan Aleksandr Lukaşenko ilk defa siyasi hayata 1989 yılındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği milletvekili seçimleri için aday olarak giriş yaptı. 1994 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde %80 oy alan Lukaşenko Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Şimdiye kadar girdiği tüm seçimler olan 5 seçimi de kazanmış olan Lukaşenko, en son 2015 senesinde yapılmış olan seçimde %83,49 oy ile seçilmişti. Son seçimden sonra Lukaşenko Putin tarafından da tebrik mesajı aldı.
Yaşanan sıcak olaylar takip edilirken bir yandan da Belarus neresi sorusu soruluyor. 1991 senesinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Belarus Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Belarus ve Belarus Cumhuriyet isimleriyle anılıyor. Doğu Avrupa’da yer alan ülke, bir Slav devleti ve başkenti Minsk. Belarus’un komşuları ise Polonya, Litvanya, Letonya, Rusya ve Ukrayna. Belarus, Rusya’ya en yakın müttefikler arasında bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Belarus seçimleri ile ilgili neler olacağı merakla bekleniyor.