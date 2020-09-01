Belarus’ta öğrencilere polis müdahalesi

Eğitim Bakanlığı’nın önünde toplanmak isteyen bir gruba polisin sert müdahale ettiği, onlarca göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. ‘Vesna’ adlı insan hakları örgütü, gözaltına alınanlar arasında öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğunu öne sürdü.

LUKAŞENKO: OKULA GİTMEYENLER ASKERE GİTSİN

Eğitimlerine devam etmeyen ve gösterilere katılan üniversite öğrencilerinin askere alınabileceğini söyleyen Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Okumak istemiyorlar mı, o zaman vatanı savunmaları gerek. Yurdumuz tehlike altında” ifadelerini kullanmıştı. Muhalefet liderlerinin öğrencileri protestolara katılmaları yönünde kışkırttığını iddia eden Lukaşenko, iktidar karşıtı mitinglere katılan öğretmenlerin de işten çıkartılabileceklerini belirtmişti.

Belarus’ta muhalif gruplar 9 Ağustos’ta düzenlenen ve Lukaşenko’nun yüzde 80 oyla kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘hile karıştığı’ iddiasıyla protesto gösterilerine başlamıştı.

