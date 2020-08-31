Belarus’ta protestoların ortasında evlilik teklifi

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolarda evlilik teklifi kameralara yansıdı. Göstericiler evlilik teklifine alkışlarla destek verdi.

Belarus’ta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun büyük farkla kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla başlayan protestolar sürüyor.

Başkent Minsk’te düzenlenen protestolarda evlilik teklifi amatör kameralara yansıdı.

Görüntülerde, protestoya katılan gösterici, kız arkadaşına “Artık hepimiz halkımızın arasındayız. Ruhsal olarak bize yakın olanlar arasında, dostlar ve kardeşler arasında.

Bunlar bizim insanlarımız, burası bizim ülkemiz, yaratacağımız yeni ülke. Ayrıca bugün bir şeyler yapmak istiyorum” diyerek diz çöktü.Genç protestocu, kız arkadaşına binlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulundu. Genç çift sarılırken, göstericiler de alkışlayarak destek verdi.

