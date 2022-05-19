Belarus'tan kritik hamle! Rusya'da S-400 ve İskender füze sistemleri satın aldılar

Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde devam ederken, Belarus ise ordusunu Rus füzeleriyle güçlendirdi. Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin ile Minsk’te yaptığı görüşmede Rusya’dan silah satın aldıklarını belirtti.

"PUTİN İLE ANLAŞTIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Rusya’dan ihtiyacımız olan sayıda ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık, ordumuzu silahlandırdık. Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu." dedi.

"RUSLARLA DAHA HIZLI ŞEKİLDE FÜZE YAPACAĞIZ"

Belarus’un, askeri alan dahil pek çok türde üretim yapan sanayisinin temellerini koruduğunu ve geliştirdiğini kaydeden Lukaşenko, “Putin ile füze üretimini müzakere ettik. Yaptığımız yeni füzeleri mükemmele ulaştırmaya yardımcı olacaklar. Önemli ilerleme sağladık ancak Ruslarla daha hızlı bir şekilde normal füze yapacağız.” diye konuştu.

Bu yöndeki çalışmaların bir yıl süreceğine işaret eden Lukaşenko, daha hızlı imkan oluşması halinde yıl sonuna kadar İskender füzesi üretebileceklerini dile getirdi. (AA)

