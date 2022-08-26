HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus'tan tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Belarus'tan tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

26.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Lukashenko, ülkesine ait savaş uçaklarında değişiklikler yapıldığını, SU-24 tipi savaş uçaklarının artık nükleer silah taşıyabileceğini belirtti. Lukashenko "Onlar (Batı) anlamalılar ki eğer tansiyonu yükseltme yolunu seçerlerse hiçbir helikopter ya da uçak kendilerini kurtaramayacak" dedi.

Belarus'tan tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Ülkesine ait savaş uçaklarında değişiklikler yapıldığını belirten Lukashenko SU-24 tipi savaş uçaklarının artık nükleer silah taşıyabileceğini belirtti.Lukashenko yaptığı açıklamada "Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" dedi.

iStock-1385756792

BELARUS VE RUSYA ARASINDA ANLAŞMA

Belta haber ajansının haberine göre Lukashenko Belarus savaş uçaklarının modernizasyonu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşma yaptığını söyledi.

Belarus'tan kritik hamle! Rusya'da S-400 ve İskender füze sistemleri satın aldılarBelarus'tan kritik hamle! Rusya'da S-400 ve İskender füze sistemleri satın aldılar

SEVKİYAT SIR GİBİ SAKLANIYOR

Rusya'nın sıkı bir müttefiği olan Belarus'un nükleer silahları bulunmuyor. Lukashenko Moskova'dan nükleer silahların Belarus'a sevkiyatının nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Belta'nın haberinde Lukashenko'nun Belarus ile sınır komşusu ve bir NATO üyesi olan Polonya'nın yaratabileceği tehditler hakkında konuştuğu ve Varşova'daki politikacıların aksine Polonya ordusunun Minsk'in herhangi bir gerilime nasıl yanıt verebileceğini anladığını ifade ettiği belirtildi.

"HİÇBİR HELİKOPTER YA DA UÇAK KENDİLERİNİ KURTARAMAYACAK"

Lukashenko "Onlar (Batı) anlamalılar ki eğer tansiyonu yükseltme yolunu seçerlerse hiçbir helikopter ya da uçak kendilerini kurtaramayacak" dedi.

Belarus ordusuna ait uçakların nükleer silah taşımayacak şekilde geliştirilmesi ile ilgili Lukashenko, "Her şey hazır" ifadesini kullandı.

"ANINDA YANIT VERİLİR"

Lukashenko, "Belarus ile bir gerilim yaratmak nükleer silahlara sahip (Rusya-Belarus) Birlik Devleti'ne karşı gerilim yaratmak olacağından akıllıca bir fikir değil. Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" diye belirtti.

Kaynak: Reuters

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı!Bu araştırma herkesi heyecanlandırdı!
Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"
LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'LGBT çift gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: 'Bebeğin babası...'
Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Tutuksuz yargılanıyordu, inleme sesi cinsel taciz sayıldı

Tutuksuz yargılanıyordu, inleme sesi cinsel taciz sayıldı

İlginizi Çekebilir

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.