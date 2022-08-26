Belarus'tan tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Ülkesine ait savaş uçaklarında değişiklikler yapıldığını belirten Lukashenko SU-24 tipi savaş uçaklarının artık nükleer silah taşıyabileceğini belirtti.Lukashenko yaptığı açıklamada "Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" dedi.

BELARUS VE RUSYA ARASINDA ANLAŞMA

Belta haber ajansının haberine göre Lukashenko Belarus savaş uçaklarının modernizasyonu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşma yaptığını söyledi.

SEVKİYAT SIR GİBİ SAKLANIYOR

Rusya'nın sıkı bir müttefiği olan Belarus'un nükleer silahları bulunmuyor. Lukashenko Moskova'dan nükleer silahların Belarus'a sevkiyatının nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Belta'nın haberinde Lukashenko'nun Belarus ile sınır komşusu ve bir NATO üyesi olan Polonya'nın yaratabileceği tehditler hakkında konuştuğu ve Varşova'daki politikacıların aksine Polonya ordusunun Minsk'in herhangi bir gerilime nasıl yanıt verebileceğini anladığını ifade ettiği belirtildi.

"HİÇBİR HELİKOPTER YA DA UÇAK KENDİLERİNİ KURTARAMAYACAK"

Lukashenko "Onlar (Batı) anlamalılar ki eğer tansiyonu yükseltme yolunu seçerlerse hiçbir helikopter ya da uçak kendilerini kurtaramayacak" dedi.

Belarus ordusuna ait uçakların nükleer silah taşımayacak şekilde geliştirilmesi ile ilgili Lukashenko, "Her şey hazır" ifadesini kullandı.

"ANINDA YANIT VERİLİR"

Lukashenko, "Belarus ile bir gerilim yaratmak nükleer silahlara sahip (Rusya-Belarus) Birlik Devleti'ne karşı gerilim yaratmak olacağından akıllıca bir fikir değil. Eğer bir sorun yaratırlarsa... anında yanıt verilir" diye belirtti.



Kaynak: Reuters

