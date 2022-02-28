Belarus Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Belarus nerede ve savaşa katıldı mı?

Ukrayna-Rusya savaşında hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak Belarsu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Habere göre Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakere görüşmelerine ev sahiplik yapacak olan Belarus'un gizli bir planı olduğu iddia edildi. Peki Belarus Ukrayna'ya saldıracak mı?

BELARUS UKRAYNA'YA SALDIRACAK MI?

Daha önce tatbikat bahanesiyle on binlerce Rus askerini topraklarında ağırlamış olan Belarus'un orduyu savaşa hazırladığı ifade edilmekte. Dış basında yayınlanmış olan habere göre Belarus ordusunun bugün içerisinde Ukrayna'ya girebilme ihtimali yüksek.

Tüm bunların yanında İngiliz istihbaratı, Rus lider Putin'in başkent Kiev'i ele geçirmek için ve Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna hükümetini devirebilmek için '48 saatlik bir plan' hazırladığını de söylemekte. Buna göre Putin'in 48 saatlik işgal planında Belarus önemli bir rol oynayabilir.

PARAŞÜTÇÜ ASKERLER UKRAYNA TOPRAKLARINA İNECEK Mİ?

Yine dış basında yer alan haberlerde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceği yazıldı.

Ukrayna'nın kuzeyinde sınır komşusu olan Belarus, senelerdir Rusya'nın en yakın müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor. Rusya lideri Putin, Ocak ayının sonlarında yaklaşık 30 bin asker, onlarca savaş uçağı ve füzelerini tatbikat bahaseniyle Belarus'a göndermişti ve iki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisi gerçekleştirmişti. Rusya askerlerinin de bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurulmuş ve dört gün sonra da, Ukrayna işgali başlamıştı.



