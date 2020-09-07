Belarus'a Kolesnikova baskısı artıyor

Maas, Almanya'nın AB içinde Belarus'a yönelik bir yaptırım paketi hazırladığını da açıkladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus yönetimine çağrıda bulunarak, muhalif Maria Kolesnikova ile kayıp diğer muhaliflerin nerede olduğuna dair aydınlatıcı bilgiler talep etti.

Bild gazetesine verdiği demeçte, "Bayan Kolesnikova ile ilgili büyük endişe içindeyiz" diyen Bakan Maas, "Koordinasyon Konseyi üyelerine yönelik süregelen tutuklamalar ve baskılar kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

Belarus'ta düzenlenen protesto gösterilerine de değinen Dışişleri Bakanı, "Minsk'teki barışçıl protestoların görüntülerini görenler, insanların siyasette ve yönetim şeklindeki değişim taleplerine gözlerini kapatamaz" dedi.

Almanya hükümetinin Avrupa Birliği (AB) içinde, Belarus'a karşı uygulanmak üzere, bir yaptırım paketi hazırlanması için yoğun çaba sarfettiğini dile getiren Maas, "Biz Bay Lukaşenko'ya defalarca, ülkesindeki tüm ulusal güçlerle diyaloğa girme çağrısında bulunduk. Bu olmadı, tersine diyaloğa hazır olan muhalefete yönelik bir baskı dalgasını diğeri takip ediyor. Bu yanlış bir istikamet" ifadelerini kullandı. Heiko Maas ayrıca, Lukaşenko'nun tavrını değiştirmemesi halinde AB'nin harekete geçeceğini vurguladı.