Belaruslu atlet Timanovskaya: Siyasi protesto yapmadım, ülkeme ihanet etmedim

Tokyo Olimpiyatları'na katılan ve ekibi tarafından ülkesine zorla geri gönderilmek istendiğini belirterek bu talebi reddeden Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, yaptığının siyasi protesto olmadığını söyledi.

BBC'nin Newshour programına konuşan Timanovskaya, "Ülkemi seviyorum, ihanet etmedim" dedi.

24 yaşındaki atlet, "Bu konu, yetkililerimizin Olimpiyatlarda yaptıkları hatalarla ilgili" diye konuştu.

Polonya, şu anda Tokyo elçiliğinde bulunan Timanovskaya'ya 'insani durum' vizesi verdi.

Atletin bugün Tokyo'dan Varşova'ya uçması bekleniyor.

Timanovskaya, daha önce yaptığı açıklamalarda, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini ve can güvenliği olmadığını söylemişti.

Belarus, atletin ruh sağlığı durumundan dolayı milli takımdan çıkarıldığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Timanovskaya ise herhangi bir ruh sağlığı sorunu olmadığını, Olimpiyat köyünde doktorlarla diyalog kurmadığını ifade etti.

'Belki 5-10 yıl sonra dönerim'

"Herhangi bir siyasi yorumda bulunmadığını" ve Belarus Olimpiyat ekibi yetkililerinin, Olimpiyatlar'dan erken ayrılması yönündeki talebine şaşırdığını belirten Timanovskaya, "güvenli olduğunu düşündüğümde… belki 5-10 yıl sonra Belarus'a dönebilirim" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus'un Timanovskaya'yı zorla ülkesine gönderme iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.

IOC Sözcüsü Mark Adams, "Gerçekleri tam olarak tespit etmemiz gerekiyor, bu da zaman alabilir. Bu süreçte asıl kaygımız atletle ilgili" dedi.

IOC, Belarus Milli Olimpiyat Komitesi'nden olayla ilgili rapor istedi.

Belaruslu atletin eşi Arseniy Zdanevich de Belarus'u terk edip, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti ve yakın zamanda Polonya'da Timanovskaya'yla buluşmayı arzuladığını söyledi.

BBC'ye konuşan Zdanevich, çift olarak politikaya hiç bulaşmadıklarını ve cezai işlem yapılmaması halinde Belarus'a döneceklerini söyledi.

Belarusluların ülke dışına çıkmasına yardımcı olan bir kuruluşun yöneticisi olan Vitali Şişov ise Ukrayna'da evi yakınlarında ölü bulundu. Şişov'un son dönemde takip altında olduğu belirtiliyor.

Dün kadınlar 200 metre yarışında koşması beklenen Timanovskaya, diğer takım arkadaşlarının yarışamayacağının ortaya çıkmasının ardından istemediği bir yarışa katılmak zorunda bırakıldığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden teknik ekibi eleştirmişti.

Timanovskaya, bu eleştirilerinin ardından havaalanına götürülerek, Belarus'a dönmeye zorlandığını söylemiş ve sosyal medya üzerinden "can güvenliğinin olmadığı" gerekçesiyle yardım talep etmişti.

AB'den destek mesajı

Bu olay, 1994'ten bu yana Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından yönetilen Belarus'un yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Geçen yıl yapılan tartışmalı seçimlerin ardından ülke çapında düzenlenen protestolar güvenlik güçleri tarafından bastırılmıştı.

Protestolara katılan bazı atletler de göz altına alınmış, fonlardan mahrum bırakılmış ve milli takıma alınmamıştı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Timanovskaya'nın Tokyo'daki Polonyalı diplomatlarla temas halinde olduğunu belirterek, atletin "spor kariyerini sürdürmesine yardımcı olmak için Polonya'nın gereken her şeyi yapacağını" söyledi.

Belarus hükümeti Polonya'nın atlete vize vermesi kararı ile ilgili henüz yorum yapmadı.

Avrupa Birliği ise Polonya'nın kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'in sözcüsü Nabile Massrali, "Timanovskaya'ya tam desteğimizi ifade ediyor ve destek sunan AB üyesi ülkeleri takdir ediyoruz" dedi.

