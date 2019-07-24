HABER

Belarus'lu diplamata silahlı saldırı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

BELARUS Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

ANKARA, (DHA)- BELARUS Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırıldılırken, emekli asker olduğu öğrenilen Türk saldırganın ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
Ankara'da diplomata silahlı saldırı! Ankara'da diplomata silahlı saldırı!
Otobüs beklerken durakta matematik öğrenilecekOtobüs beklerken durakta matematik öğrenilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gazinocular kralıydı! Yaşamını yitirdi

Gazinocular kralıydı! Yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

ABD'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama!

ABD'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama!

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Kayseri'de baraj kıyısından 280 fosil çıktı

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Son dakika: Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Son dakika! Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

MSB'den flaş açıklama! Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.