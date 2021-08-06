Belaruslu İki Antrenör Olimpiyat Köyü'nden Kovuldu

Belarus Olimpiyat takımından iki antrenör, akreditasyonları iptal edilerek oyunlardan ve Olimpiyat Köyü’nden kovuldular. İki antrenör, atlet Krystsina Tsimanouskaya’yı zorla Belarus’a göndermek istemişler kadın atlet ülkesine gitmeyerek Polonya’ya sığınmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Belarus takımı antrenörlerinden Artur Shimak ve Yury Maisevich’in akreditasyonlarının iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada iki antrenörden Olimpiyat Köyü’nü de derhal terk etmeleri istendiği ve antrenörlerin köyden de ayrıldıkları belirtildi.

Kadın atlet Tsimanouskaya, sosyal medya hesabından antrenörlerini eleştiren bir video yayınladıktan sonra zorla havalimanına götürülerek Belarus’a geri gönderilmek istenmişti. Bunun üzerine ülkesine dönmek istemeyen Tsimanouskaya, Polonya’ya gitmişti. Fransa da arzu etmesi halinde kadın atletin kendi ülkelerine gelebileceğini açıklamıştı.

Olimpiyat Komitesi, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü akreditasyonları iptal edilen iki antrenörün isterlerse disiplin komitesine savunma yapabileceklerini de açıkladı. Olimpiyat Köyü’nden ayrılan antrenörlerin halen Japonya’da olup olmadıklarını da bilinmiyor.

Belarus, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun yeniden seçilmesinin ardından uluslararası kamuoyuyla ciddi sorunlar yaşıyor. Ülkedeki seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını belirten uluslararası kurumlar ve bazı ülkeler Belarus’a yönelik yaptırımları devreye aldı.

Lukaşenko, 1990 yılından buy ana ülkenin Olimpiyat Komitesi’nin de başkanlığını yapıyordu ancak bu yıl görevi oğlu Viktor’a devretti. Ancak ülkedeki genel durum ve sporculara yönelik baskı iddiaları nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi, baba oğul Lukaşenko’ların Olimpiyat Oyunları’na gelmesine izin vermedi.

Alexander Lukaşenko, daha önce yine ülkesinde uyguladığı siyasi baskılar nedeniyle 2012 Londra Olimpiyatları’na da katılamamış, Avrupa Birliği kendisine yönelik vize yasağı uygulaması getirmişti.

